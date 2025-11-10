KORUPCIJSKI SKANDAL TRESE UKRAJINU: Novac u energetskom sektoru pran u kancelariji u centru Kijeva
NACIONALNI biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) saopštio je da je novac od korupcije u energetskom sektoru Ukrajine opran preko kancelarije u centru Kijeva.
„Funkcija pranja nezakonito stečenih sredstava bila je dodeljena posebnoj kancelariji kriminalne organizacije koja se nalazila u centru Kijeva. Prostorije su pripadale porodici bivšeg poslanika... Andreja Derkača, koga NABU i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP) optužuju po drugom krivičnom postupku“, navodi se u saopštenju NABU.
Kako se dodaje, ova kancelarija je korišćena za strogo evidentiranje primljenih sredstava, vođenje „crnog računovodstva“ i organizovanje pranja novca putem mreže nerezidentnih kompanija.
„Značajan deo transakcija, konkretno, podizanje gotovine, obavljan je van Ukrajine. Za usluge pružene licima koje nisu članovi kriminalne organizacije, kancelarija je primala isplatu u procentima od transakcija. Ukupno je kroz takozvanu ‘praonicu’ prošlo oko sto miliona dolara“, dodaje se u saopoštenju.
Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine danas je pokrenuo veliku specijalnu operaciju u energetskom sektoru. Na svom Telegram kanalu agencija je objavila fotografiju torbi punih svežnjeva deviza pronađenih tokom operacije.
Poslanik Vrhovne rade Ukrajine Jaroslav Železnjak je, sa svoje strane, saopštio da je biro izvršio pretrese kuća bivšeg ukrajinskog ministra energetike Germana Galuščenka i kompanije „Energoatom“. Prema pisanju lista „Ukrajinska pravda“, službenici NABU-a takođe su izvršili pretrese kuće biznismena i „novčanika“ Vladimira Zelenskog – Timura Mindiča. Prema rečima Železnjaka, Mindič je pre pretresa hitno izveden iz Ukrajine.
Kasnije je NABU objavila delove iz audio-snimaka u slučaju korupcije u energetskom sektoru, na kojima se nalaze razgovori između Mindiča, predstavnika „Energoatoma“ Dmitrija Basova i Galuščenkovog savetnika Igora Mironjuka.
(Sputnjik)
