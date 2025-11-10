SARKOZI PUŠTEN IZ ZATVORA! Sud uvažio molbu bivšeg francuskog predsednika da se brani sa slobode
Sud u Parizu uvažio je žalbu bivšeg francuskog predsednika Nikole Sarkozija da bude pušten na uslovnu slobodu u iščekivanju žalbenog postupka.
Sud je procenio da više nema razloga za njegovo zadržavanje iza rešetaka. Očekuje se da Sarkozi tokom popodneva napusti zatvor.
Bivši francuski predsednik će biti pod sudskom kontrolom, neće moći da napušta Francusku, a zabranjeno mu je i da stupa u kontakte sa drugim protagonistima iz ovog sudskog procesa vezanog za libijski dosije. Takođe neće moći da kontaktira ni sa ministrom pravosuđa Žeraldom Daramenom koji ga je nedavno posetio u zatvoru.
- Ova odluka je normalna primena zakona. Ovo je prva etapa, sledeća je apelacioni postupak i na nama je da ga priprmimo – izjavio je jedan od Sarkozijevih advokata povodom odluke da se njegov klijent brani sa slobode.
Nikola Sarkozi je zatvoren 21. oktobra u pariskom zatvoru Sante posle prvostepene presude od 5 godina, kada je proglašen krivim zbog udruživanja u cilju izvršavanja krivičnih dela, odnosno pokušaja da njegova prva predsednička kampanja bude finansirana novcem libijskog vođe Muamera el Gadafija.
Žalbeni postupak se očekuje u martu sledeće godine i trebalo bi da traje nekoliko sedmica.
