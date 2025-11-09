ODIGRAO KLJUČNU ULOGU IZA KULISA: Zelenski otkrio ko je uticao na Trampa da promeni ploču oko Ukrajine

VLADIMIR Zelenski tvrdi da je kralj Velike Britanije Čarls III odigrao ključnu ulogu iza kulisa, odnosno da je ohrabrio i odobrovoljio predsednika SAD Donalda Trampa da aktivnije podrži Ukrajinu.

Zelenski je u intervjuu za Gardijan rekao da je situacija promenjena zahvaljujući kralju nakon njegove napete rasprave s Trampom u Ovalnom kabinetu Bele kuće u februaru, tokom koje je došlo do neslaganja između dvojice predsednika.

Ključni trenutak, prema ukrajinskom lideru, desio se tokom druge državne posete Trampa Velikoj Britaniji u septembru, kada se lično sastao sa kraljem Čarlsom III.

- Ne znam sve detalje, ali razumem da je njegovo veličanstvo poslao predsedniku Trampu važne signale - rekao je Zelenski, ističući Trampovo veliko poštovanje prema britanskom monarhu.

On je posebno pohvalio kraljevu podršku Ukrajini, opisujući ga kao "veoma osetljivog prema Ukrajincima".