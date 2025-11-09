Svet

ODIGRAO KLJUČNU ULOGU IZA KULISA: Zelenski otkrio ko je uticao na Trampa da promeni ploču oko Ukrajine

09. 11. 2025. u 23:38

VLADIMIR Zelenski tvrdi da je kralj Velike Britanije Čarls III odigrao ključnu ulogu iza kulisa, odnosno da je ohrabrio i odobrovoljio predsednika SAD Donalda Trampa da aktivnije podrži Ukrajinu.

ОДИГРАО КЉУЧНУ УЛОГУ ИЗА КУЛИСА: Зеленски открио ко је утицао на Трампа да промени плочу око Украјине

Foto: Profimedia/ilustracija

Zelenski je u intervjuu za Gardijan rekao da je situacija promenjena zahvaljujući kralju nakon njegove napete rasprave s Trampom u Ovalnom kabinetu Bele kuće u februaru, tokom koje je došlo do neslaganja između dvojice predsednika.

Ključni trenutak, prema ukrajinskom lideru, desio se tokom druge državne posete Trampa Velikoj Britaniji u septembru, kada se lično sastao sa kraljem Čarlsom III.

- Ne znam sve detalje, ali razumem da je njegovo veličanstvo poslao predsedniku Trampu važne signale - rekao je Zelenski, ističući Trampovo veliko poštovanje prema britanskom monarhu.

On je posebno pohvalio kraljevu podršku Ukrajini, opisujući ga kao "veoma osetljivog prema Ukrajincima".

