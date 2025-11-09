Svet

TAMNA JE NOĆ: Tokom intervjua Zelenskog za Gardijan dva puta nestajala struja (VIDEO)

09. 11. 2025. u 22:37

TOKOM intervjua Vladimira Zelenskog za britanski list Gardijan u Marijinskom dvorcu u Kijevu, dva puta je nestalo struje.

ТАМНА ЈЕ НОЋ: Током интервјуа Зеленског за Гардијан два пута нестајала струја (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Gardijan

Ne zna se da li je nestanak struje bio stvaran ili je bio insceniran.

Masovni višesatni nestanci struje počeli su širom Ukrajine 10. oktobra, nakon oštećenja elektroenergetskih mreža.

Situacija je nakratko stabilizovana, ali su vanredni prekidi ponovo uvedeni 13. oktobra.

09. 11. 2025. u 22:08

