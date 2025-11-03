"NA NAS SE VRŠI OGROMAN PRITISAK IZ BRISELA" Sijarto: Nećemo popustiti ni na koji način
MAĐARSKA Vlada neće popustiti pod pritiskom Brisela u vezi sa pitanjem etničkih Mađara u Zakarpatju, na zapadu Ukrajine, i čvrsto će insistirati na tome da Ukrajina mora da vrati etnička prava koja im je oduzela od 2015. godine, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
Sijarto je na sastanku parlamentarnog odbora za nacionalnu koheziju kazao da su pregovori na različitim nivoima sa ukrajinskim rukovodstvom, o pitanju etničkih Mađara u Zakarpatju i dalje u toku, prenosi MTI.
- Ne želimo i nećemo popustiti po ovom pitanju ni na koji način. Na nas se vrši ogroman pritisak iz Brisela. Na svakom sastanku saveta za spoljne poslove i svakom sastanku Evropskog saveta, Brisel, institucije, Evropska komisija i vlade nekoliko država članica pokušavaju da nas navedu da odustanemo od insistiranja na obnavljanju prava mađarske etničke zajednice u Zakarpatju - rekao je on.
Prema njegovim rečima, "Brisel i velika većina zemalja članica Evropske unije trenutno smatraju da je pogrešno što se Mađarska zalaže za vraćanje prava etničkih Mađara u Karpatskom basenu, uključujući i one u Zakarpatju".
- Međutim, uprkos ovom pritisku, čvrsto insistiramo da Ukrajina mora da vrati sva nacionalna prava koja su oduzeta mađarskoj etničkoj zajednici u Zakarpatju od 2015. godine - istakao je Sijarto.
Naveo je da je laž da mađarska vlada nije spremna da pregovara, kao i da je neprihvatljivo da "Ukrajinci šire propagandu u Briselu i evropskim zemljama, lažući da su vratili prava mađarskoj etničkoj zajednici u Zakarpatju".
- To uopšte nije slučaj. Postoje stalna obećanja i lepe reči, ali do danas nisu napravljene nikakve zakonske izmene koje bi ukazivale na vraćanje prava - rekao je on.
Sijarto je kazao da je suverena mađarska spoljna politika i dalje u srži nacionalne politike, i da se vlada zalaže za prava svih mađarskih zajednica širom sveta.
- Posvećeni smo pružanju sve moguće podrške etničkim Mađarima koji žive van granice i u budućnosti. U stalnim smo konsultacijama sa organizacijama koje predstavljaju mađarske nacionalne zajednice van granice i ... pružamo pomoć u skladu sa zahtevima etničkih Mađara - zaključio je Sijarto.
(Tanjug)
