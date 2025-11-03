"NA NAS SE VRŠI OGROMAN PRITISAK IZ BRISELA" Sijarto: Nećemo popustiti ni na koji način

MAĐARSKA Vlada neće popustiti pod pritiskom Brisela u vezi sa pitanjem etničkih Mađara u Zakarpatju, na zapadu Ukrajine, i čvrsto će insistirati na tome da Ukrajina mora da vrati etnička prava koja im je oduzela od 2015. godine, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

Sijarto je na sastanku parlamentarnog odbora za nacionalnu koheziju kazao da su pregovori na različitim nivoima sa ukrajinskim rukovodstvom, o pitanju etničkih Mađara u Zakarpatju i dalje u toku, prenosi MTI.

- Ne želimo i nećemo popustiti po ovom pitanju ni na koji način. Na nas se vrši ogroman pritisak iz Brisela. Na svakom sastanku saveta za spoljne poslove i svakom sastanku Evropskog saveta, Brisel, institucije, Evropska komisija i vlade nekoliko država članica pokušavaju da nas navedu da odustanemo od insistiranja na obnavljanju prava mađarske etničke zajednice u Zakarpatju - rekao je on.

Prema njegovim rečima, "Brisel i velika većina zemalja članica Evropske unije trenutno smatraju da je pogrešno što se Mađarska zalaže za vraćanje prava etničkih Mađara u Karpatskom basenu, uključujući i one u Zakarpatju".

- Međutim, uprkos ovom pritisku, čvrsto insistiramo da Ukrajina mora da vrati sva nacionalna prava koja su oduzeta mađarskoj etničkoj zajednici u Zakarpatju od 2015. godine - istakao je Sijarto.

Naveo je da je laž da mađarska vlada nije spremna da pregovara, kao i da je neprihvatljivo da "Ukrajinci šire propagandu u Briselu i evropskim zemljama, lažući da su vratili prava mađarskoj etničkoj zajednici u Zakarpatju".

- To uopšte nije slučaj. Postoje stalna obećanja i lepe reči, ali do danas nisu napravljene nikakve zakonske izmene koje bi ukazivale na vraćanje prava - rekao je on.

Sijarto je kazao da je suverena mađarska spoljna politika i dalje u srži nacionalne politike, i da se vlada zalaže za prava svih mađarskih zajednica širom sveta.

- Posvećeni smo pružanju sve moguće podrške etničkim Mađarima koji žive van granice i u budućnosti. U stalnim smo konsultacijama sa organizacijama koje predstavljaju mađarske nacionalne zajednice van granice i ... pružamo pomoć u skladu sa zahtevima etničkih Mađara - zaključio je Sijarto.

(Tanjug)

