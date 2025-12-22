Svet

OVO JE PUTINOV GENERAL KOJI JE RAZNET U EKSPLOZIJI: Prvi snimci nakon atentata, umešane ukrajinske službe? (FOTO/VIDEO)

Ana Đokić

22. 12. 2025. u 08:21

GENERAL-potpukovnik Fanil Sarvarov (56), načelnik Odeljenja za operativnu obuku oružanih snaga Vladimira Putina, poginuo je nakon što je jutros raznet njegov automobil u Moskvi.

ОВО ЈЕ ПУТИНОВ ГЕНЕРАЛ КОЈИ ЈЕ РАЗНЕТ У ЕКСПЛОЗИЈИ: Први снимци након атентата, умешане украјинске службе? (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: X Printscreen

Jedan od Putinovih ključnih generala raznet je u svom vozilu marke "kia sorenta" jutros nešto pre 7 časova, nakon što je krenuo sa parkinga.

Prema prvim pretpostavkama ukrajinske obaveštajne službe su umešane u ubistvo. Pokrenut je krivični postupak.

Istražitelji i forenzički stručnjaci ispituju očevice i pregledaju snimke sa nadzornih kamera. Planirana su i forenzička i eksplozivna ispitivanja.

Spasioci su ranije saopštili da je žrtva bila živa, ali ranjena, te da je bila potrebna velika operacija kako bi bila izvučena iz smrskanog vozila. Mediji su pisali da je Sarvarov zadobio "višestruke povrede od gelera, zatvorene prelome, povrede nogu i prelom kosti lica".

Odmah po izvlačenju iz vozila Sarvarova su prebacili u bolnicu, a potom je stigla vest da je preminuo.

Prema navodima lokalnih medija, u eksploziji je oštećeno još najmanje sedam automobila.

BONUS VIDEO:

RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu| Najnovije vesti

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

FOKUS NA ČETIRI DOKUMENTA Vitkof: Održan poseban sastanak delegacija SAD i Ukrajine
Svet

0 0

"FOKUS NA ČETIRI DOKUMENTA" Vitkof: Održan poseban sastanak delegacija SAD i Ukrajine

POSEBAN sastanak u formatu Sjedinjene Američke Države - Ukrajina održan je u nedelju na Floridi, saopštio je američki specijalni izaslank Stiv Vitkof, ističući da je fokus sastanka bio na dokumentima koji se odnose na dalji razvoj plana od 20 tačaka, usklađivanje stavova o međunarodnim bezbednosnim garancijama, usklađivanje stavova o američkim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, kao i na dalji razvoj ekonomskog plana.

22. 12. 2025. u 08:16

Politika
Tenis
Fudbal
MLADI SRBIN ZAPREPASTIO AMERIKU! Šutira bolje od svih Srba - i ne, nije sin Peđe Stojakovića (VIDEO)

MLADI SRBIN ZAPREPASTIO AMERIKU! Šutira bolje od svih Srba - i ne, nije sin Peđe Stojakovića (VIDEO)