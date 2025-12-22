OVO JE PUTINOV GENERAL KOJI JE RAZNET U EKSPLOZIJI: Prvi snimci nakon atentata, umešane ukrajinske službe? (FOTO/VIDEO)
GENERAL-potpukovnik Fanil Sarvarov (56), načelnik Odeljenja za operativnu obuku oružanih snaga Vladimira Putina, poginuo je nakon što je jutros raznet njegov automobil u Moskvi.
Jedan od Putinovih ključnih generala raznet je u svom vozilu marke "kia sorenta" jutros nešto pre 7 časova, nakon što je krenuo sa parkinga.
Prema prvim pretpostavkama ukrajinske obaveštajne službe su umešane u ubistvo. Pokrenut je krivični postupak.
Istražitelji i forenzički stručnjaci ispituju očevice i pregledaju snimke sa nadzornih kamera. Planirana su i forenzička i eksplozivna ispitivanja.
Spasioci su ranije saopštili da je žrtva bila živa, ali ranjena, te da je bila potrebna velika operacija kako bi bila izvučena iz smrskanog vozila. Mediji su pisali da je Sarvarov zadobio "višestruke povrede od gelera, zatvorene prelome, povrede nogu i prelom kosti lica".
Odmah po izvlačenju iz vozila Sarvarova su prebacili u bolnicu, a potom je stigla vest da je preminuo.
Prema navodima lokalnih medija, u eksploziji je oštećeno još najmanje sedam automobila.
