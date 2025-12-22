TOTALNA REKONSTRUKCIJA NA MARAKANI! Evo šta će biti prvi potez Dejana Stankovića kao šefa stručnog štaba Crvene zvezde

EUFORIJA trese Marakanu!

Skrinšot / Telegram / Spartak Moskva

Naime, Dejan Stanković će danas od 15 časova biti promovisan kao novi trener Crvene zvezde i tako će zvanično početi njegova treća era na "Marakani". Prva je bila igračka od 1995. do 1998. godine, kada je još kao tinejdžer poneo kapitensku traku, potom je 2019. godine nasledio Vladana Milojevića kao trener, a sada će to isto uraditi i na kraju ove kalendarske godine.

Deki se ovog puta vraća na Maraknu nakon što je u međuvremenu vodio Sampdoriju, Ferencvaroš i Spartak iz Moskve. I odmah pravi totalnu rekonstrukciju stručnog štaba.

Prvi pomoćnik će biti Nenad Sakić - koji je recimo pomagao i Siniši Mihajloviću u Sampdoriji i Milanu - i bio je uz Dejana Stankovića od početka njegove trenerske karijere sve do sada. A ostatak tima biće italijanski. Trener golmana će biti Pjerluiđi Brivio, za kondiciju će se brinuti Federiko Panonćini, dok će glavni analitičar u stručnom štabu biti Vićenco Saso. Svi oni počeli su sa Stankovićem u Zvezdi i pratili ga svuda.

Inače, Dejan Stanković je vodio Crvenu zvezdu na 130 utakmica i u tom periodu ostvario je 103 pobede, 17 remija i 10 poraza. Osvojio je tri šampionske titule i dva Kupa Srbije.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu