Svet

TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije

Ana Đokić

22. 12. 2025. u 10:32

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.

ТРАМП ДОНЕО ОДЛУКУ: Повлачи амбасадоре и дипломате из окружења Србије

Foto: Tanjug

AP navodi da Bela kuća nastavlja sa preoblikovanjem postavke američke diplomatije u inostranstvu i to osobljem za koje se smatra da u potpunosti podržava prioritete predsednika Donalda Trampa objedinjene pod sloganom "Amerika na prvom mestu".

- Šefovi diplomatskih misija u najmanje 29 zemalja su prošle nedelje obavešteni da će im mandati isteći u januaru - kazala su američkoj agenciji dva zvaničnika Stejt departmenta koji su pristali da anonimno govore o internim kadrovskim promenama.

Navodi se da svi ambasadori o kojima je reč preuzeli funkcije za vreme administracije bivšeg predsednika Džoa Bajdena, ali su preživeli početnu čistku u prvim mesecima Trampovog drugog mandata, koja je uglavnom bila usmerena na političke imenovane diplomate.

Stiglo obaveštenje iz Vašingtona

To se promenilo prošle srede kada su i oni počeli da dobijaju obaveštenja od zvaničnika u Vašingtonu o tome da će uskoro morati da napuste funkcije.

AP navodi da dužina službe ambasadora zavisi od volje predsednika SAD, a obično ostaju na pozicijama tri do četiri godine.

- Oni koji su pogođeni ovim novim promenama neće ostati bez posla u američkoj dipolomatiji, već će se vratiti u Vašington na druge zadatke, ako žele da ih preuzmu - rekli su zvaničnici.

Stejt department je odbio da komentariše konkretan broj ili ambasadore na koje se ovo odnosi, ali je branio promene, nazivajući ih "standardnim procesom u svakoj administraciji".

U saopštenju je napomenuto da je ambasador "lični predstavnik predsednika i da je predsednikovo pravo da osigura da u tim zemljama ima pojedince koji unapređuju agendu Amerika na prvom mestu".

Tramp okačio natpise ispod portreta bivših predsednika u Beloj kući. Sve ih je ocrnio i svašta im je napisao.

U kojim sve zemljama su pogođeni odlukom?

AP navodi da je Afrika kontinent koji je najviše pogođen smenama, pošto će aktuelni američki ambasadori tamo biti povučeni iz 13 zemalja: Burundija, Kameruna, Zelenortskih Ostrva, Gabona, Obale Slonovače, Madagaskara, Mauricijusa, Nigera, Nigerije, Ruande, Senegala, Somalije i Ugande.

Druga u tom smislu je Azija, sa promenama ambasadora u šest zemalja: Fidži, Laos, Maršalska Ostrva, Papua Nova Gvineja, Filipini i Vijetnam.

Promenama pogođene i četiri zemlje u Evropi

Navodi se da su promenama pogođene četiri zemlje u Evropi (Jermenija, Severna Makedonija, Crna Gora i Slovačka); kao i po dve na Bliskom istoku (Alžir i Egipat), Južnoj i Centralnoj Aziji (Nepal i Šri Lanka) i zapadnoj hemisferi (Gvatemala i Surinam).

Politiko je prvi izvestio o opozivima ambasadora, koji su izazvali zabrinutost kod nekih od zakonodavaca i sindikata koji zastupa američke diplomate.

(AP/Politico.com)

BONUS VIDEO:

Tramp je digao svoju popularnost preko izbora za miss

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MLADI SRBIN ZAPREPASTIO AMERIKU! Šutira bolje od svih Srba - i ne, nije sin Peđe Stojakovića (VIDEO)

MLADI SRBIN ZAPREPASTIO AMERIKU! Šutira bolje od svih Srba - i ne, nije sin Peđe Stojakovića (VIDEO)