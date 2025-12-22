TRESLO SE NOĆAS: Zemljotres u Srbiji

U SRBIJI se danas očekuje magla i niska oblačnost, koja će se u Timočkoj krajini, na severu i zapadu Srbije, kao i po pojedinim kotlinama zadržati i veći deo dana, dok se na istoku Srbije ponegde očekuje i sipeća kiša (rosulja), a u ostalim krajevima umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima.