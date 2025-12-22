Društvo

TRESLO SE NOĆAS: Zemljotres u Srbiji

Новости онлине

22. 12. 2025. u 07:04

NOĆAS je registrovan zemljotres jačine 1.8 stepena po Rihterovoj skali kod Prizrena, javio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Foto: Novosti

Prema trenutno dostupnim informacijama, potres se dogodio oko pola tri ujutru.

Epicentar je detektovan na dubini od pet kilometara.

Na osnovu koordinata, najbliža mesta epicentru su Rastelica, Zlopotok i Brod.

S obzirom na jačinu zemljotresa, sumnja se da nije izazvao nikakvu materijalnu štetu.

