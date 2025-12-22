TRESLO SE NOĆAS: Zemljotres u Srbiji
NOĆAS je registrovan zemljotres jačine 1.8 stepena po Rihterovoj skali kod Prizrena, javio je Republički seizmološki zavod Srbije.
Prema trenutno dostupnim informacijama, potres se dogodio oko pola tri ujutru.
Epicentar je detektovan na dubini od pet kilometara.
Na osnovu koordinata, najbliža mesta epicentru su Rastelica, Zlopotok i Brod.
S obzirom na jačinu zemljotresa, sumnja se da nije izazvao nikakvu materijalnu štetu.
