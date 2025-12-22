SVETISLAV PEŠIĆ DOBIO PONUDU KOJA SE NE ODBIJA! Bivši selektor Srbije novi trener tima iz Evrolige?
Bivši selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić pominje se već drugi put kao potencijalni kandidat za klupu nekog od evroligaša.
Desilo se to nedavno u slučaju Barselone kada je otpušten Đoan Penjaroja, pa su pojedini mediji povezali Svetislava Pešića s povratkom u "Blaugranu" gde je legenda. To mesto je na kraju zauzeo Ćavi Paskval što je bilo mnogo više verovatno.
Ali, nakon otkaza Gordonu Herbertu, nekako je bilo za očekivati da će Svetislav Pešić u krugu medija postati kandidat za klupu Bajerna. Barem tako tvrdi povremeni autor kolumni na portalu "SDNA" Sotiris Vetakis koji ga izdvaja kao opciju u slučaju da Bajern potraži trenera na kratke staze, odnosno do kraja sezone.
Istorijat Pešića i Bajerna ne bi trebalo specifično predstavljati. Radio je četiri godine u Minhenu, osvojio jednu titulu, sin Marko je odlazeći generalni menadžer Bajerna, pa otuda i jasna poveznica.
Ukoliko Bajernova strategija pak bude da se nasledniku Gordona Herberta dodeli ugovor na godinu i po dana, onda ima nekoliko kandidata među kojima je i Janis Sferopulos.
