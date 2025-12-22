TRAMPOV ČOVEK ŽESTOKO PRETI PUTINU: Proglasiti ih sponzorom terorizma, Ukrajini dati "tomahavke"

AMERIČKI senator Lindzi Grejem izjavio je 21. decembra da bi Vašington trebalo drastično da pojača pritisak na Moskvu, uključujući isporuku krstarećih raketa „tomahavk“ Ukrajini, ukoliko ruski predsednik Vladimir Putin odbije da prihvati dogovoreno rešenje.

Foto: Profimedia

- Ako (Putin) ovog puta kaže ne, evo šta se nadam da će predsednik Donald Tramp uraditi: da potpiše moj zakon koji ima 85 kopotpisnika i uvede carine zemljama poput Kine koje kupuju jeftinu rusku naftu. Da Rusiju proglasi državnim sponzorom terorizma zbog otmice 20.000 ukrajinske dece. I, što je najvažnije, da zapleni brodove koji prevoze sankcionisanu rusku naftu, kao što se radi u Venecueli - rekao je Grejem u emisiji Meet the Press na televiziji NBC.

- Ako Putin kaže ne, moramo drastično da promenimo pravila igre, uključujući i davanje raketa „tomahavk“ Ukrajini kako bi gađala fabrike dronova i raketa koje postoje u Rusiji. Išao bih do kraja ako Putin kaže ne - dodao je on.

Grejem je ocenio da sadašnji diplomatski napori nose rizik da Moskvi omoguće da pod okriljem pregovora ostvari dalje teritorijalne dobitke.

Stalno ulazimo u razgovore sa Rusijom… a on odbija sve naše napore - rekao je senator, dodajući da će "Putin nastaviti da silom zauzima Donbas dok ne pojačamo pritisak".

Njegove izjave usledile su u trenutku kada su ukrajinski i američki zvaničnici 21. decembra završili novu rundu razgovora u Floridi, u okviru nastojanja Vašingtona da finalizuje mirovni okvir.

Taj sastanak usledio je posle ukrajinsko-američkih razgovora 19. decembra i američko-ruskih razgovora 20. decembra u Majamiju, dok je još jedna američko-ruska sesija takođe bila zakazana za 21. decembar.

Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov, koji je predvodio delegaciju Kijeva, izjavio je da su razgovori sa američkim i evropskim predstavnicima bili konstruktivni.

Tokom protekla tri dana u Floridi, ukrajinska delegacija je održala niz produktivnih i konstruktivnih sastanaka sa američkim i evropskim partnerima… Ukrajina ostaje u potpunosti posvećena postizanju pravednog i održivog mira - napisao je Umerov.

Razgovori su bili usmereni na revidirani mirovni plan od 20 tačaka, moguće bezbednosne garancije za Ukrajinu i dugoročne mere ekonomskog razvoja. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u zasebnoj izjavi, nakon razgovora sa Umerovim, poručio:

Naš pristup je da sve mora biti izvodljivo - svaka ključna mera za mir, bezbednost i obnovu.

Grejemove izjave mogle bi ponovo da pokrenu raspravu koja se vratila u žižu javnosti ranije ove jeseni. Predsednik SAD Donald Tramp je 2. novembra izjavio da ne planira da Ukrajini isporuči dalekometne rakete „tomahavk“, rekavši novinarima: "Ne, ne baš… stvari mogu da se promene, ali u ovom trenutku ne."

Pentagon je u međuvremenu saopštio da ima dovoljne zalihe ukoliko se donese politička odluka o transferu tog oružja. Rakete „tomahavk“, sa dometom od oko 1.600 do 2.500 kilometara, omogućile bi Ukrajini da gađa vojne ciljeve duboko unutar Rusije - korak za koji je Putin upozorio da bi predstavljao "kvalitativno novu fazu eskalacije".