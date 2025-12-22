OBAVEŠTAJCI NATO UPALILI ALARM: Rusija razvija novo oružje, poznate i mete budućeg napada!

DVE obaveštajne službe zemalja NATO upozorile su da sumnjaju da Rusija razvija novo antisatelitsko oružje, čije su mete sateliti kompanije Starlink američkog milijardera Ilona Maska, sa ciljem da obuzdaju superiornost u svemiru zapadnih zemalja, koja je pomogla Ukrajini u ratu sa Rusijom.

Foto: Profimedia

Obaveštajni podaci u koje je uvid imao AP navode da bi takozvano oružje "zonskog efekta" imalo za cilj da preplavi orbite Starlinkovih satelita stotinama hiljada kuglica visoke gustine, koje bi potencijalno mogle da onesposobe više satelita odjednom, ali i da nanesu katastrofalnu kolateralnu štetu drugim sistemima u orbiti planete Zemlje.

Svemirska komanda francuske vojske je u saopštenju za AP rekla da ne može da komentariše te konkretne informacije ali da može da potvrdi da je Rusija imala "neprijateljske akcije" u svemiru.

- Možemo da vas obavestimo da je Rusija poslednjih godina umnožavala neodgovorne, opasne, pa čak i neprijateljske akcije u svemiru - navodi se u saopštenju svemirske komande francuske vojske.

Nalazi obaveštajnih službi ukazuju da Rusija smatra Starlink posebno ozbiljnom pretnjom, kao i da su hiljade satelita u niskoj orbiti bile ključne za opstanak Ukrajine protiv ruske invazije koja je počela 2022. godine.

Starlinkov brzi internet servis koriste ukrajinske snage za komunikaciju na bojnom polju, ciljanje oružjem i druge svrhe, kao i civili i vladini zvaničnici tamo gde su ruski udari uticali na komunikacije.

Ruski zvaničnici su više puta upozoravali da bi komercijalni sateliti koji služe ukrajinskoj vojsci mogli biti legitimne mete.

Analitičari koji nisu videli nalaze navode da sumnjaju da bi takvo oružje moglo da funkcioniše bez izazivanja nekontrolisanog haosa u svemiru za kompanije i zemlje, uključujući Rusiju i njenog saveznika Kinu, koje imaju na hiljade satelita u orbiti za komunikacije, odbranu i druge vitalne potrebe.

Komandant Svemirske divizije kanadske vojske, brigadni general Kristofer Horner, rekao je da se takva ruska akcija ne može isključiti, s obzirom na prethodne američke tvrdnje da Rusija takođe teži neselektivnom nuklearnom oružju baziranom u svemiru.

- Ne mogu reći da sam bio obavešten o toj vrsti sistema. Ali nije nemoguće. Ako su izveštaji o sistemu nuklearnog oružja tačni i da su spremni da ga razviju i da idu do tog cilja, ne bi mi se činilo šokantnim da se nešto malo manje od toga, ali podjednako štetno, nalazi u njihovom razvojnom pultu - kazao je Horner.

(Tanjug)

