CRNOGORCI ZGROZILI CEO REGION! Nezapamćen skandal na košarkaškoj utakmici u Nikšiću (VIDEO)

BRUKA i sramota!

Kadetski košarkaški meč između Sutjeske i Milenijuma u Nikšiću prerastao je u ozbiljan incident koji je uznemirio sportsku javnost u Crnoj Gori i zgrozio ceo region, kada su maloletni navijači gađali i pljuvali klince koji su samo igrali košarku.

Naime, Maloletni košarkaši gostujuće ekipe bili su izloženi uvredama, psovkama, pljuvanju i bacanju petardi sa tribina.

Prema navodima KK Milenijum, utakmica je više puta prekidana zbog pirotehnike, a tenzija u hali bila je tolika da su se deca osećala uplašeno i nesigurno, naročito nakon završetka meča.

Mladi igrači su Nikšić napustili pod velikim stresom i u suzama, dok su roditelji strahovali za njihovu bezbednost. Situacija je bila toliko ozbiljna da je interventna policija morala da obezbedi njihov izlazak iz grada, što predstavlja presedan kada su u pitanju dečja sportska takmičenja.

Iz KK Sutjeska upućeno je izvinjenje zbog dešavanja, ali iz Milenijuma poručuju da to nije dovoljno i da problem zahteva mnogo ozbiljnije suočavanje. Ističu da nasilje na utakmicama dece šalje pogrešnu poruku društva najmlađima.

Povodom incidenta reagovalo je i Ministarstvo sporta i mladih Crne Gore, koje je najoštrije osudilo ponašanje dela publike. Najavljeno je traženje hitnog izveštaja, pokretanje disciplinskih postupaka, pooštravanje bezbednosnih mera i dodatne edukativne aktivnosti, uz apel policiji da preduzme sve kako bi se slični događaji ubuduće sprečili.

Nikšićki klub je oštro osudio ponašanje pojedinaca na tribinama, naglašavajući da takvim scenama nema mesta na sportskim borilištima.

U saopštenju Sutjeske se navodi da tokom meča nije bilo ubacivanja predmeta na teren, ali da su "navijači" opomenuti zbog upotrebe pirotehničkih sredstava na tribinama. Do eskalacije je došlo svega četiri sekunde pre kraja utakmice.

Košarkaši Sutjeske su u toj situaciji zaštitili igrače Milenijuma pri odlasku u svlačionicu. Nakon meča, trener kadetske ekipe, Tomo Miljuš, ušao je u gostujući autobus i u svoje lično ime, ali i u ime kluba, uputio izvinjenje ekipi Milenijuma.

Dodaje se da je i direktor kluba, Zoran Marojević, kontaktirao predsednika Milenijuma, gospodina Pižuricu, i izvinio se zbog nemilih događaja.

Iz Sutjeske poručuju da je utakmica bila uredno prijavljena policiji, o čemu je obavešten i delegat meča.

- Snimak sa utakmice postoji, pa očekujemo da nadležni organi urade svoj posao - zaključuje se u saopštenju, uz još jednu osudu incidenata i ponovljenu poruku da im nije mesto u sportu.

