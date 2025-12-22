U MOSKVI je ubijen je general-potpukovnik Fanil Sarvarov, kada je detonirana eksplozivna naprava postavljena ispod donjeg dela automobila.

General-potpukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, poginuo je u eksploziji u ulici Jasenjevaja u Moskvi.

To je saopštila Svetlana Petrenko, zvanični portparol ruskog Istražnog komiteta.

Ba-bah!General Fanil Sarvarov

Na юge moskvы vo dvore vzorvalasь mašina voennogo prestupnika

Okol 7 utra avto vzorvalsя vo dvore

Povreždenы minimum dva avto,predvaritelьno,estь postradavšiй (voditelь vnedorožnika Kia)

«Uslыšali gromkiй vzrыv,on prozvučal v raйone metro Domodedovo pic.twitter.com/rgg3BvQqVz — Sergeй Dorožnый (@angelys667) December 22, 2025

- Prema rečima istražitelja, ujutru 22. decembra, eksplozivna naprava postavljena ispod automobila detonirana je u ulici Jasenjevaja u Moskvi. General-potpukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, preminuo je od posledica zadobijenih povreda - rekla je ona.

Kako se navodi, general je bio zarobljen u automobilu, ali je kasnije spasen i hospitalizovan u teškom stanju. Nakon toga je preminuo.

Predvaritelьno v mašine v Podmoskovьe okazalsя general-maйor Fanil Sarvarov. Zanimaet dolžnostь načalьnika upravleniя operativnoй podgotovki VS RF. pic.twitter.com/Hsx1LS20cZ — Kubanskaя Narodnaя Respublika (@kuban_republic) December 22, 2025

Prema jednoj teoriji, ukrajinske obaveštajne službe su umešane u ubistvo. Pokrenut je krivični postupak, prenosi RIA Novosti.

Istražitelji i forenzički stručnjaci ispituju očevice i pregledaju snimke sa nadzornih kamera. Planirana su i forenzička i eksplozivna ispitivanja.

