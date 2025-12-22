RUSKI GENERAL POGINUO U MOSKVI: Bomba postavljena ispod njegovog automobila
U MOSKVI je ubijen je general-potpukovnik Fanil Sarvarov, kada je detonirana eksplozivna naprava postavljena ispod donjeg dela automobila.
General-potpukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, poginuo je u eksploziji u ulici Jasenjevaja u Moskvi.
To je saopštila Svetlana Petrenko, zvanični portparol ruskog Istražnog komiteta.
- Prema rečima istražitelja, ujutru 22. decembra, eksplozivna naprava postavljena ispod automobila detonirana je u ulici Jasenjevaja u Moskvi. General-potpukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, preminuo je od posledica zadobijenih povreda - rekla je ona.
Kako se navodi, general je bio zarobljen u automobilu, ali je kasnije spasen i hospitalizovan u teškom stanju. Nakon toga je preminuo.
Prema jednoj teoriji, ukrajinske obaveštajne službe su umešane u ubistvo. Pokrenut je krivični postupak, prenosi RIA Novosti.
Istražitelji i forenzički stručnjaci ispituju očevice i pregledaju snimke sa nadzornih kamera. Planirana su i forenzička i eksplozivna ispitivanja.
Uskoro opširnije
