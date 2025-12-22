Svet

RUSKI GENERAL POGINUO U MOSKVI: Bomba postavljena ispod njegovog automobila

Марко Колашинац
Marko Kolašinac

22. 12. 2025. u 08:06 >> 08:06

U MOSKVI je ubijen je general-potpukovnik Fanil Sarvarov, kada je detonirana eksplozivna naprava postavljena ispod donjeg dela automobila.

Foto: X Printscreen

General-potpukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, poginuo je u eksploziji u ulici Jasenjevaja u Moskvi.

To je saopštila Svetlana Petrenko, zvanični portparol ruskog Istražnog komiteta.

- Prema rečima istražitelja, ujutru 22. decembra, eksplozivna naprava postavljena ispod automobila detonirana je u ulici Jasenjevaja u Moskvi. General-potpukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, preminuo je od posledica zadobijenih povreda - rekla je ona.

Kako se navodi, general je bio zarobljen u automobilu, ali je kasnije spasen i hospitalizovan u teškom stanju. Nakon toga je preminuo.

Prema jednoj teoriji, ukrajinske obaveštajne službe su umešane u ubistvo. Pokrenut je krivični postupak, prenosi RIA Novosti.

Istražitelji i forenzički stručnjaci ispituju očevice i pregledaju snimke sa nadzornih kamera. Planirana su i forenzička i eksplozivna ispitivanja.

Uskoro opširnije

