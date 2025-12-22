"TO JE CENA LOŠIH ODLUKA" Orban: Brisel obećao da će sankcije smrviti Rusiju - umesto toga, smrvile su Evropu
MAĐARSKI premijer Viktor Orban kritikovao je odluku Evropske unije da Rusiji uvede sankcije s namerom da se ''smrvi Rusija'', navodeći da su umesto toga snažne posledice pogodile zemlje članice.
- Brisel je obećao da će sankcije smrviti Rusiju. Umesto toga, smrvile su Evropu. Cene energenata su eksplodirale, konkurentnost je opala, a Evropa zaostaje. To je cena loših odluka. Potrebni su pregovori, a ne eskalacije - naveo je Orban na svom nalogu na mreži X.
On je istakao da narod Evrope zaslužuje bolje i da mu je potreban mir.
- Ko želi da se rat nastavi? Političari koji misle da se nuklearna sila pobedi na bojnom polju. Proizvođači oružja koji profitiraju na beskrajnom konfliktu. Bankari koji se klade da će Rusija biti vojno poražena - ocenio je Orban.
Mađarski premijer je prethodno rekao da je otplata zajma od 90 milijardi evra Ukrajini vezana za vojnu pobedu, a ne za ekonomski rast.
Orban je rekao da su, prvi put u istoriji Evropske unije, 24 države članice zajednički odobrile ratni zajam zemlji van Unije i da to nije tehnički detalj, već kvalitativni pomak.
- Logika zajma je jasna. Ko god pozajmi novac, želi ga nazad. U ovom slučaju, otplata nije vezana za ekonomski rast ili stabilizaciju, već za vojnu pobedu. Da bi se ovaj novac ikada vratio, Rusija bi morala biti poražena - rekao je Orban.
Prema njegovim rečima, briselska ratna logika se intenzivira, tj. ona se ne usporava i ne popušta, već se institucionalizuje.
Kako kaže, rizik je danas veći nego ikada ranije, jer je nastavak rata sada povezan sa finansijskim interesom.
- Mađarska namerno ne korača ovim opasnim putem. Ne učestvujemo u inicijativama koje učesnike zainteresuju za produžavanje rata. Ne tražimo brzi put ka ratu, već izlaz ka miru. To nije izolacionizam, već strateška trezvenost. To je u interesu Mađarske, a dugoročno i u interesu Evrope - rekao je premijer Mađarske.
Orban je dodao i da smatra da 90 milijardi evra neće promeniti stvarnost.
- Ulaganje novca u ovaj sukob neće preokrenuti stvari. Što duže traje, pozicija Ukrajine postaje sve slabija. Vreme je za pregovore, vreme je za mir - smatra Orabn.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
