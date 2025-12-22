Svet

FOTOGRAFIJE AUTOMOBILA U KOJEM JE RAZNET PUTINOV GENERAL: Slomljeno sedište i tragovi krvi (FOTO)

K. Despotović

22. 12. 2025. u 10:38

OBJAVLjENE su fotografije automobila u kojem je rano jutros raznet ruski general-potpukovnik Fanil Sarvarov.

Foto: Tanjug/AP

Automobil je eksplodirao u ulici Jasenjevaja u Moskvi nešto pre 7 časova, a Sarvarov je bio živ kada su stigli spasioci na mesto atentata.

Putinov general je ostao zarobljen u automobilu nakon eksplozije i spasiocima je bilo potrebno vreme da ga izvuku iz vozila. On je nakon toga hitno prebačen u bolnicu, gde je podlegao povredama.

Na fotografijama iz unutrašnjosti vozila vidi se kako se sedište slomilo od siline eksplozije, a na tkanini su vidljivi i tragovi krvi.

Prilikom eksplozije brojni geleri su se zarili u telo Sarvarova, zadobio je brojne prelome i ozbiljne povrede glave.

Portparolka ruskog Istražnog komiteta Svetlana Petrenko je naknadno saopštila da je Sarvarov preminuo.

Foto: Фото: Танјуг/АП

- Usled zadobijenih povreda, general-potpukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, preminuo je - rekla je Petrenko.

Prema prvim podacima, Sarvarov je jutros oko 6.50 krenuo na posao. Došao je do parkinga i ušao u svoj automobil marke "kia sorento" za koji je, kako se sumnja, bila nakačena eksplozivna naprava.

Foto: Tanjug/AP

Automobil je dignut u vazduh nekoliko sekundi nakon što je Sarvarov krenuo da vozi.

Petrenko je nakon saopštenja da je Sarvarov podlegao povredama optužila Ukrajinu da stoji iza atentata. Zvanični Kijev se još nije oglasio povodom ovih navoda.

