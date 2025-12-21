"SRBIJA JE ZA SLOVAČKU NAJBITNIJI PRIVREDNI PARTNER U REGIONU" Vučić i Pelegrini najavili: Nastavljamo sa značajnim investicijama

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Slovačke Republike Peter Pelegreni obratili su se posle današnjeg sastanka.

Foto: Printskrin

- Velika mi je čast što mogu da vas ugostim kao predsednika Slovačke ovde u Srbiji. Ne moram građanima posebno da objašnjavam koliko volimo Slovačku i koliko su bliski slovački i srpski narod. Mi Slovake ovde u Srbiji doživljavamo kao sestre i braću.

- Mi smo danas, razgovarali o našim bilateralnim odnosima, unapređenju naših ekonomskih odnosa, o položaju Slovaka u Srbiji, govorili smo i o evropskom putu Srbije. Ja ću ukazati na ključne teme, uz isticanje zahvalnosti slovačkoj državi na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije.

Foto: Tanjug

- Mi smo danas dogovorili kako da nastavimo vojno-tehničku saradnju i saradnju naših vojnih industrija. Slovačka je veoma snažna po tom pitanju. Srbija nije slaba. Ja sam uvek oprezan kada je potrebno pohvaliti nešto naše, ali verujem da zaista imamo dobrih rezultata u toj oblasti. Dogovorili smo načine i moduse saradnje - rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa Pelegrinijem koji boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Srbiji.

- Imaćemo važne sastanke u Beogradu, daćemo sve od sebe da pomognemo stvaranju investicionog ambijenta koji njima odgovara. Razgovarali smo o položaju Slovaka u Srbiji, sutra ćemo otići u Bački Petrovac.

- Mi nastavljamo sa značajnim investicijama. Dom Kulture u Padini, da se ne bi kasnilo ni jednog trenutka, ono što treba da plati opština, platiće se iz fonda Srbije. Oko 3 miliona evra su ulaganja u ovaj Dom Kulture u Padini. Sutra ćemo diskutovati o drugim velikim projektima.

- Saglasni smo da je očivanje mira i za Srbiju i za Slovačku od velikog interesa, očuvanje mira, očuvanje stabilnosti.

- Zahvalan sam na nedvosmislenoj i iskrenoj podršci koju Slovačka pruža Srbiji na njenom evropskom putu. Zahvalan sam i Peteru Pelegriniju i našem prijatelju Ficu na iskrenoj i snažnoj podršci.

- Ljudi ovde vole i Slovake i Slovačku, nas povezuje duga istorija i spremni smo da nastavimo zajednički da radimo. Još jednom hvala što ste u našoj Srbiji, uvek ste dobrodošli i ovde ćete uvek imati odanog, lojalnog i iskrenog prijatelja - zaključio je Vučić.

Obraćanje Pelegrinija

Potom se obratio i lider Slovačke Pelegrini.

- Između Slovačke i Srbije su izuzetno dobri odnosi, osnovani na poštovanju i poverenju. Želeo bih da ocenim pragmatičan pristup Vučića tokom naših razgovora. Iskreno smo prolazili kroz svako mesto naše saradnje i u nekim smo već sada postigli značajne rezultate.

Foto: Printskrin

- Meni je jako drago da je predsednik podržao realizaciju svih projekata.

- Srbija je za Slovački najbitniji privredni partner u regionu - rekao je Pelegrini.

Foto: Tanjug

Plenarni sastanak članova delegacije Republike Srbije i Slovačke Republike

Foto: Printskrin

- Sa velikim zadovoljstvom sam poželeo predsedniku @peter_pellegrini srdačnu doprodošlicu u Srbiju. Tokom dana ćemo razgovarati o daljem jačanju tradicionalno dobrih odnosa Srbije i Slovačke, a poseban akcenat biće na unapređenju ekonomske saradnje, novim investicijama i zajedničkim projektima u oblasti energetike, infrastrukture, poljoprivrede i IT sektora, uz dodatno povezivanje naših privreda i kompanija.

Danas imamo odličnu priliku da razmenimo mišljenja i o evropskim integracijama Srbije, aktuelnim regionalnim i bezbednosnim izazovima, kao i o značaju stabilnosti i dijaloga na Zapadnom Balkanu. Ova poseta je potvrda međusobnog poverenja i jasne opredeljenosti da saradnju podignemo na još viši nivo, a u interesu naših građana i zajedničke evropske budućnosti.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je u Beogradu predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija koji boravi u zvaničnoj poseti našoj zemlji - objavio je predsednik Vučić na Instagramu.

Počeo sastanak u četiri oka

Sastanak dvojice predsednika je počeo oko 14.45 časova u Palati Srbija.

Nakon tet-a-tet sastanka Vučića i Pelegrinija, predviđen je plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Slovačke koji će predvoditi dvojica predsednika.

Svečani doček ispred Palate Srbija

Predsednik Aleksandar Vučić dočekao je danas ispred Palate Srbija, uz najviše državne počasti, predsednika Slovačke Petera Pelegrinija, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji.

Predsedniku Slovačke priređen je svečani doček, uz intoniranje himni dve države i počasni stroj Garde Vojske Srbije.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/

Nakon svečanog dočeka uslediće tet-a-tet sastanak Vučića i Pelegrinija, a u 15.20 časova predviđen je plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Slovačke predvođen dvojicom predsednika.

Izjave za medije Vučića i Pelegrinija su predviđene u 16.20 časova.