PRVI LET SA MOTOROM PETE GENERACIJE: Pogledajte ruski avion Su-57 u akciji (VIDEO)
RUSKI vojni avion, lovac Su-57 završio je svoj prvi let sa motorom pete generacije, saopštila je danas ruska državna korporacija Rosteh. Kako je navedeno, probni pilot Roman Kondratjev je podigao avion u vazduh, let se odvijao po planu, a novi motor je radio pouzdano.
- Specijalisti iz Ujedinjene avio-korporacije i Ujedinjene motorne korporacije započeli su letačka ispitivanja motora 'Produkt 177' kao dela sistema aviona pete generacije Su-57 - navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti.
Iz Rosteha su rekli da se Su-57 dokazao u realnim borbenim uslovima i potvrdio da ispunjava zahteve za avionske sisteme pete generacije, uključujući i mogućnosti skrivenosti.
- Avion prirodno izaziva veliko interesovanje među stranim kupcima, a izvozne isporuke su već u toku. Štaviše, Su-57 nastavlja da se modernizuje na osnovu iskustva u zoni protivvazdušne odbrane. Mogućnosti njegovog naoružanja i borbenih sistema se proširuju. Novi motor, 'Proizvod 177', sa povećanim potiskom, dodatno će poboljšati njegove letne performanse i pružiti značajan prostor za dalji razvoj - istakao je Rosteh.
Iz korporacije dodaju da je Su-57 sposoban da dejstvuje na vazdušne, kopnene i morske ciljeve.
Avion se može koristiti 24 sata dnevno, uključujući i nepovoljne vremenske uslove i izazovna okruženja za ometanje. Kako se navodi, njegova niska uočljivost mu omogućava da uništava ciljeve čak i protiv modernih sistema protivvazdušne odbrane.
Rosteh je naveo i da motor "Proizvod 177" isporučuje potisak sa naknadnim sagorevanjem od 16.000 kilograma sile, a uz to ima i smanjenu potrošnju goriva u svim režimima rada i produženi vek trajanja.
Preporučujemo
POGOĐEN GASOVOD, OŠTEĆENA ČETIRI BRODA: Ukrajinski udar u blizini Krimskog mosta (VIDEO)
22. 12. 2025. u 07:32
OGLASIO SE VITKOF: Otkrio kako su protekli pregovori SAD i Kijeva
21. 12. 2025. u 22:00
OPLjAČKANA JELISEJKA PALATA: Rezidencija francuskog predsednika na meti drskog lopova
21. 12. 2025. u 20:32
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)