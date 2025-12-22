Svet

PRVI LET SA MOTOROM PETE GENERACIJE: Pogledajte ruski avion Su-57 u akciji (VIDEO)

Новости онлине

22. 12. 2025. u 07:15

RUSKI vojni avion, lovac Su-57 završio je svoj prvi let sa motorom pete generacije, saopštila je danas ruska državna korporacija Rosteh. Kako je navedeno, probni pilot Roman Kondratjev je podigao avion u vazduh, let se odvijao po planu, a novi motor je radio pouzdano.

ПРВИ ЛЕТ СА МОТОРОМ ПЕТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ: Погледајте руски авион Су-57 у акцији (ВИДЕО)

Foto: Printksrin Rosteh

- Specijalisti iz Ujedinjene avio-korporacije i Ujedinjene motorne korporacije započeli su letačka ispitivanja motora 'Produkt 177' kao dela sistema aviona pete generacije Su-57 - navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti.

Iz Rosteha su rekli da se Su-57 dokazao u realnim borbenim uslovima i potvrdio da ispunjava zahteve za avionske sisteme pete generacije, uključujući i mogućnosti skrivenosti.

- Avion prirodno izaziva veliko interesovanje među stranim kupcima, a izvozne isporuke su već u toku. Štaviše, Su-57 nastavlja da se modernizuje na osnovu iskustva u zoni protivvazdušne odbrane. Mogućnosti njegovog naoružanja i borbenih sistema se proširuju. Novi motor, 'Proizvod 177', sa povećanim potiskom, dodatno će poboljšati njegove letne performanse i pružiti značajan prostor za dalji razvoj - istakao je Rosteh.

Iz korporacije dodaju da je Su-57 sposoban da dejstvuje na vazdušne, kopnene i morske ciljeve.

Avion se može koristiti 24 sata dnevno, uključujući i nepovoljne vremenske uslove i izazovna okruženja za ometanje. Kako se navodi, njegova niska uočljivost mu omogućava da uništava ciljeve čak i protiv modernih sistema protivvazdušne odbrane.

Rosteh je naveo i da motor "Proizvod 177" isporučuje potisak sa naknadnim sagorevanjem od 16.000 kilograma sile, a uz to ima i smanjenu potrošnju goriva u svim režimima rada i produženi vek trajanja.

