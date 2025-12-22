Politika

PAMETNOM DOSTA! Evo šta je glavni motiv propalog okupljanja blokadera u Novom Pazaru (VIDEO)

22. 12. 2025. u 07:56

BLOKADERSKA profesorka iz Kragujevca Marina Petrović Jilih otkrila je koji je glavni motiv propalog okupljanja blokadera u Novom Pazaru.

Foto: Printksrin N1

- Razlog još jedan zbog kog smo ovde jesu nekakve srpske studije koje osnivaju u Nišu - rekla je blokaderka na šta su okupljeni krenuli da zvižde i viču "ua".

Blokaderima očigledno smeta i ne podnose ništa što je srpsko.

Pametnom dovoljno.

