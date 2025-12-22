PAMETNOM DOSTA! Evo šta je glavni motiv propalog okupljanja blokadera u Novom Pazaru (VIDEO)
BLOKADERSKA profesorka iz Kragujevca Marina Petrović Jilih otkrila je koji je glavni motiv propalog okupljanja blokadera u Novom Pazaru.
- Razlog još jedan zbog kog smo ovde jesu nekakve srpske studije koje osnivaju u Nišu - rekla je blokaderka na šta su okupljeni krenuli da zvižde i viču "ua".
Blokaderima očigledno smeta i ne podnose ništa što je srpsko.
Pametnom dovoljno.
Preporučujemo
"ČOVEK IMA DARA ZA IZMIŠLjOTINE" Šešelj i Marić se sukobili uživo u emisiji HitTvit
21. 12. 2025. u 21:52
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)