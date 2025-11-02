JEDINICE grupe trupa "Centar" nastavile su da eliminišu opkoljene ukrajinske snage u blizini železničke stanice i industrijske zone u Krasnoarmejsku.

Foto MO Ukrajine

Pokušaj okruženih ukrajinskih snaga da se probiju do reke Oskol je osujećen, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 180 ukrajinskih vojnika i uništile jedan oklopni transporter, dva artiljerijska sistema, jednu radarsku stanicu RADA "RPS-42", jednu stanicu za radio-elektronsku borbu i sedam skladišta opreme ukrajinskih snaga na Harkovskom i Sumskom pravcu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" poboljšale su svoje taktičke položaje duž linije fronta i osujetile pokušaj ukrajinskih snaga da se probiju do reke Oskol južno od naselja Kupjansk-Uzlovo u Harkovskoj oblasti. Tri neprijateljska napada odbijena su kod naselja Blagodatovka i Nečvolodovka, dok je kod samog Kupjanska neutralisano 50 ukrajinskih vojnika, jedan samohodni artiljerijski sistem "Gvozdika" i jedno oklopno vozilo "Džura".

Foto: Shutterstock

Duž cele linije fronta pod odgovornošću jedinica grupe trupa "Zapad" neutralisano je do 215 ukrajinskih vojnika i uništen je jedan oklopni transporter, četiri borbena oklopna vozila, četiri artiljerijskih sistema, sedam stanica za radio-elektronsku borbu, jedna stanica za elektronsko izviđanje i tri skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" izbacile su iz stroja do 120 ukrajinskih vojnika i uništile jedan "leopard" tenk, sedam borbenih oklopnih vozila, jedan kontrabaterijski radar "AN/TPK-48" tri skladišta opreme i jedno skladište goriva.

Jedinice grupe trupa "Centar" nastavile su da eliminišu opkoljene ukrajinske snage u blizini železničke stanice i industrijske zone u Krasnoarmejsku. Ruske snage na tom delu fronta osujetile su neprijateljski napad kod mesta Grišino i završavaju sa čišćenjem mesta Gnatovka i Rog.

Tom prilikom neutralisano je do 140 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila, a takođe su zarobljena dva ukrajinska vojnika. Ukupno, u zoni odgovornosti jedinica grupe trupa "Centar" neutralisano je 520 ukrajinskih vojnika, jedan oklopni transporter i šest borbenih oklopnih vozila "kozak".

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane, izbacivši tom prilikom iz stroja do 240 ukrajinskih vojnika, jedan oklopni transporter, dva borbena oklopna vozila i jedan artiljerijski sistem.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su više od 80 ukrajinskih vojnika i uništile pet stanica za radio-elektronsku borbu, po jedno skladište municije i goriva i dva skladišta borbene opreme.

(RT Balkan)