KARNI SE IZVINJAVA TRAMPU: Kanadska reklama izazvala burnu reakciju američkog lidera
KANADSKI premijer Mark Karni izjavio je danas da se izvinio predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu.
Izvinjenje je usledilo zbog političke reklame koja je izazvala reakciju američkog lidera, preneo je Rojters.
Reklama, koju je naručio premijer Ontarija, Dag Ford, koristi deo govora bivšeg američkog predsednika Ronalda Regana u kojem on upozorava da tarife mogu da izazovu trgovinske ratove i ekonomsku katastrofu.
Kao posledica reklame, Donald Tramp je objavio da povećava tarife na robu iz Kanade, dok je Vašington obustavio trgovinske pregovore sa Kanadom.
