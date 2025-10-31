KINESKI PVO SISTEMI HQ-9 DOBILI ZAŠTITU: Zapadni sateliti snimili nove bunkere sa krovovima koji se uvlače (FOTO/VIDEO)

NOVI zapadni satelitski snimci otkrili su da Kina gradi seriju ojačanih raketnih bunkera sa uvlačivim krovovima u Tibetskoj autonomnoj oblasti, duž granice sa Indijom.

Ove podzemne strukture, prema analizi više komercijalnih geointeligenčnih kompanija, predstavljaju deo strategije Pekinga za širenje i zaštitu sistema protivvazdušne odbrane (PVO) u regionu koji je često poprište graničnih tenzija.

Snimke koje je objavila američka kompanija Planet Labs analizirali su njihovi mediji poput AllSource Analysis i The War Zone, tvrdivši da se radi o najmanje dva kompleksa, jedan u okrugu Gar, a drugi u blizini jezera Pangong, koje se prostire duž sporne himalajske granice.

Oba lokaliteta prikazuju ojačane strukture sa debelim betonskim zidovima i trapezoidnim skloništima koja se mogu delimično otvoriti radi lansiranja raketa, a zatim ponovo zatvoriti radi zaštite od neprijateljskog izviđanja ili udara.

Analiza satelitskih snimaka pokazuje četiri gotovo identična skloništa na svakoj lokaciji, raspoređena u grupama i zaštićena zemljanim nasipima. Na nekim slikama, krovovi su delimično uvučeni, otkrivajući vozila nalik na 8×8 HQ-9 lansera – mobilne platforme kineskog dugometnog PVO sistema HQ-9.

🇨🇳China is building HQ-9B Surface to Air missiles that are capable to be fired within reinforced bunkers



In Satellite imagery, we can see VLS of the HQ-9B being installed inside concrete near India, and this situation is also seen in Beijing. pic.twitter.com/3apkspF5Im — PLA Military Updates (@PLA_MilitaryUpd) October 30, 2025

TAKTIKA PRIKRIVANjA I PREŽIVLjAVANjA

Prema analitičarima, ovakav praktičan dizajn sa uvlačivim krovom omogućava raketnim jedinicama da deluju bez napuštanja skloništa. Raketni sistemi mogu da lansiraju projektile direktno iz zaklonjenog položaja, čime se značajno smanjuje mogućnost otkrivanja i uništenja.

-Mogućnost paljbe iz ojačanih objekata povećava preživljavanje i komplikuje neprijateljsko ciljanje, navodi TWZ.

Pored raketnih skloništa, identifikovani su i komandni centri, radarski položaji i pomoćne zgrade. Njihov gotovo identičan raspored na obe lokacije sugeriše da se radi o koordinisanim objektima namenjenim zajedničkom dejstvu u okviru iste odbrambene mreže.

Sistem HQ-9, po dometu i mogućnostima, pandan je modernizovanim varijantama ruskog S-300P. On može presretati avione, dronove i krstareće rakete na udaljenostima većim od 200 kilometara, uz pomoć radara dugog dometa i komandnih vozila.

NOVI KONCEPT: PODZEMNI PVO KOMPLEKSI

Za razliku od starijih kineskih PVO baza koje su bile raspoređene u otvorenim kružnim formacijama, novi kompleksi na Tibetu koriste zaklonjene položaje sa mogućnošću brze aktivacije. Time Kina ne samo da smanjuje ranjivost svojih sistema, već potencijalno zbunjuje protivnika, primoravajući ga da troši municiju na prazne ciljeve ili mamce.

Kompanija Vantor Technologies (do nedavno pod imenom Maxar) objavila je u septembru dodatne snimke koji prikazuju navodno prisustvo velikih podzemnih struktura, nasipa i radarskih kupola integrisanih u pejzaž. Ovakvi objekti su projektovani da izdrže vazduhoplovne napade, potrese tla i ekstremne klimatske uslove na nadmorskim visinama iznad 4.000 metara.

ŠIRENjE KINESKE VOJNE INFRASTRUKTURE U HIMALAJIMA

Izgradnja ovih skloništa deo je šireg kineskog trenda jačanja infrastrukture odbrane duž zapadne granice. Tokom poslednjih godina, Kina je podigla nove aerodrome, radarske stanice i piste u Tibetu i Sinđangu, kao i ojačane hangare za borbene avione otporne na bombe i projektilske napade. Na aerodromima kao što su Ngari-Gunsa i Lhasa-Gongar već su primećene konstrukcije sličnog tipa, namenjene brzom skrivanju aviona u slučaju krize.

Zapadni analitičari smatraju da ovaj program označava prelazak Pekinga na doktrinu “preživljavanja i obmane”, dakle fokus na zaštitu ključnih resursa kroz utvrđene i prikrivene objekte umesto oslanjanja isključivo na brojnost oružja.

PARALELE SA DRUGIM ZEMLjAMA

Slični trendovi ranije su zabeleženi u Rusiji, Iranu i Severnoj Koreji, gde su vlade investirale u podzemne komplekse i betonske skloništa radi smanjenja ranjivosti od preciznih udara dronovima i krstarećim raketama. Kina sada primenjuje sličnu strategiju, čime pokazuje da globalni fokus modernog ratovanja prelazi sa konvencionalne vatrene moći na sposobnost skrivanja, obmane i održavanja borbene gotovosti i u uslovima masovnog napada.

Kombinacija satelitskih dokaza i urbanog razvoja u zapadnim kineskim provincijama jasno ukazuje da Peking sistematski priprema duboko utvrđenu mrežu protivvazduhoplovne odbrane, posebno orijentisanu prema Himalajskoj granici sa Indijom, gde su poslednjih godina više puta izbile sitne oružane čarke.

