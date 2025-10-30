Svet

„BUREVESNIK“ OMOGUĆIO TESTIRANJE „POSEJDONA“: Volodin o najmoćnijem oružju Rusije - "Nema ravnih!"

Марија Стевановић
Marija Stevanović

30. 10. 2025. u 15:20

IZRADA krstareće raketa na nuklearni pogon „burevesnik“ je omogućila testiranje bespilotnog podvodnog plovila „posejdon“, izjavio je predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin.

Foto: Tanjug/The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

„Izrada 'burevestnika' omogućila je izvođenje testiranja 'posejdona'. Uopšte nema ravnih ovom oružju“, rekao je Volodin tokom plenarne sednice.

Prema rečima predsednika Državne dume, predsednik Rusije Vladimir Putin je verovao u projekat, pratio ga, i kao rezultat – napravljeno je najmodernije i najmoćnije oružje. On je naglasio da je vidljiv rezultat: povećanje odbrambene sposobnosti zemlje.

„I danas oni koji nam nanose štetu u inostranstvu moraju da se pripreme da će sa poštovanjem ići kod našeg vrhovnog komandanta. Samo, da ne bi primenio ovo oružje. Sada ne govore o tome“, dodao je Volodin.

Rusija je u utorak izvela ispitivanje podvodnog plovila „posejdon“, saopštio je ranije predsednik RF Vladimir Putin.

(Sputnjik)

Kod Ušća veličanstven doček za Srbe pešake sa KiM

