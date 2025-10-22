NJUJORK: Bivši policajac osuđen na 6 meseci zatvora zbog prijave lažnog ranjavanja
BIVŠI policajac države Njujork, Tomas Mašia, osuđen je na šest meseci zatvora nakon što je lažno prijavio da je ranjen na autoputu na Long Ajlendu, izazivajući opsežnu potragu i mobilizaciju policije.
Osim zatvorske kazne, Mašia je dobio i pet godina uslovne kazne, obavezu psihijatrijskog lečenja i novčanu kaznu od skoro 290.000 dolara.
Mašia je priznao krivicu u maju za lažno prijavljivanje, falsifikovanje dokaza i službeni prestup, napominjući da je 30. oktobra 2024. godine inscenirao sopstveno ranjavanje, koje je prijavio kao napad nepoznatog vozača.
On je predao otkaz u januaru, nakon što je suspendovan bez plate, dok su vlasti istraživale navodni incident.
Policija je ubrzo otkrila da je bivši policajac sam sebi naneo povrede, postavio lažne dokaze i potom lažno prijavio napad, prenosi Asošiejted pres.
Iako se branio tvrdnjama da je bio pod velikim psihološkim stresom i nije imao odgovarajuću mentalnu podršku, njegova dela su, kako se navodi u optužnici, duboko narušila poverenje javnosti u policiju.
Osim njega, i njegovi roditelji suočili su se sa pravnim posledicama, jer je tokom istrage otkriveno da su posedovali ilegalno oružje, nakon čega je otac osuđen na pet godina uslovne kazne, dok je majka dobila jednogodišnju uslovnu kaznu.
(Tanjug)
