VOĐA VOJNE POBUNE NA MADAGASKARU OBJAVIO: Preuzimam poziciju predsednika
VOĐA vojne pobune na Madagaskaru Majkl Randrijanirina izjavio je danas da "preuzima poziciju predsednika" te zemlje, kao i da će oružane snage biti zadužene za to ostrvo u Indijskom okeanu između 18 meseci i dve godine, pre nego što se održe novi izbori.
Randrijanirina, koji je predvodio pobunu vojnika u kojoj je svrgnut predsednik Andri Radžoelinu, izjavio je za AP da očekuje da će u narednih nekoliko dana položiti zakletvu kao novi lider zemlje.
Mora doći do polaganja zakletve. Ostajemo ovde najmanje 18 meseci, najviše dve godine, rekao je Randrijanirina.
On je juče objavio da oružane snage preuzimaju vlast na Madagaskaru, čime su završene nedelje protesta protiv Radžoeline vlade, koje su organizovale uglavnom omladinske grupe koje sebe nazivaju "Generacija Z Madagaskara".
Demonstranti su u protestima zahtevali bolju vladu i više mogućnosti u zemlji koja ima duboke probleme sa siromaštvom.
sputnikportal.rs
