Svet

ANAKONDA DUGA PET METARA PRESTRAVILA KUPAČE NA PLAŽI: Pozvani vojni vatrogasci da je uklone

В.Н.

14. 10. 2025. u 17:42

ANAKONDA duga skoro pet metara pronađena je na plaži u letovalištu Rio Kvente, u brazilskoj državi Gojas, gde je izazvala pometnju i strah među kupačima, prenose lokalni mediji.

АНАКОНДА ДУГА ПЕТ МЕТАРА ПРЕСТРАВИЛА КУПАЧЕ НА ПЛАЖИ: Позвани војни ватрогасци да је уклоне

Foto: pabloinforma and guguzinhoplay/Instagram / Drustvene mreze

Zmija se krila u betonskoj konstrukciji staze kojom se izlazi na plažu, preneo je G1.globo.

Na lice mesta pozvani su vatrogasci vojnog bataljona kako bi uklonili anakondu. Pošto se zmija krila na nepristupačnom mestu, vatrogasci su morali da upotrebe vazdušni čekić kako bi razbili beton i proširili otvor da dopru do anakonde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pablo Braz (@pabloinforma)

Oni su potom uspeli da uhvate zmiju, koja tom prilikom nije povređena, i vrate je u divljinu, u njeno prirodno stanište, naveo je G1.globo.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 7

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVROPSKA BAJKA ZA BOSNU: Ursula fon der Lajen u poseti Sarajevu
Region

0 1

EVROPSKA BAJKA ZA BOSNU: Ursula fon der Lajen u poseti Sarajevu

ČLANOVI Predsedništva BiH izrazili su danas zadovoljstvo zbog posete predsednice Evropske komisije (EK) Ursule fon der Lajen Sarajevu, ocenjujući njen dolazak kao potvrdu "snažne i kontinuirane podrške Evropske unije BiH i regionu", kao i "dodatni podsticaj reformskim procesima na putu ka članstvu u Uniji", saopštilo je Predsedništvo BiH.

14. 10. 2025. u 18:36

Politika
Tenis
Fudbal
GODIŠNJICA SMRTI MARKA ŽIVIĆA: Tek nakon sahrane otkrivena velika tajna

GODIŠNjICA SMRTI MARKA ŽIVIĆA: Tek nakon sahrane otkrivena velika tajna