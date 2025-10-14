ANAKONDA DUGA PET METARA PRESTRAVILA KUPAČE NA PLAŽI: Pozvani vojni vatrogasci da je uklone

ANAKONDA duga skoro pet metara pronađena je na plaži u letovalištu Rio Kvente, u brazilskoj državi Gojas, gde je izazvala pometnju i strah među kupačima, prenose lokalni mediji.

Foto: pabloinforma and guguzinhoplay/Instagram / Drustvene mreze

Zmija se krila u betonskoj konstrukciji staze kojom se izlazi na plažu, preneo je G1.globo.

Na lice mesta pozvani su vatrogasci vojnog bataljona kako bi uklonili anakondu. Pošto se zmija krila na nepristupačnom mestu, vatrogasci su morali da upotrebe vazdušni čekić kako bi razbili beton i proširili otvor da dopru do anakonde.

Oni su potom uspeli da uhvate zmiju, koja tom prilikom nije povređena, i vrate je u divljinu, u njeno prirodno stanište, naveo je G1.globo.

(Tanjug)