EKSPLOZIJE NA KRIMU, UKRAJINA ŽESTOKO NAPALA: Gori najveće rusko skladište nafte u Feodosiji (VIDEO)
UKRAJINSKI dronovi izvršili su napad na naftno skladište u gradu Feodosija, na teritoriji Krima, izazvavši veliki požar, saopštio je Sergej Aksenov, šef vlasti Krima.
Požar u najvećem naftnom skladištu na Krimu
Prema prvim izveštajima, udar se dogodio nešto posle ponoći 13. oktobra, a snimci koji su kružili društvenim mrežama pokazuju ogroman plamen i gust crni dim koji se uzdiže iznad skladišta.
Očevici su naveli da se sjaj vatre video iz više delova grada, dok su hitne službe bile na terenu.
Aksenov je potvrdio da žrtava nema, ali je izbio veliki požar na licu mesta, koji je gasilo više vatrogasnih ekipa.
Prema podacima, ovo je drugi napad na istu lokaciju u samo nedelju dana - prvi se dogodio 6. oktobra, naveo je telegram kanal Crimean Wind.
Rusko Ministarstvo odbrane: Oborena 103 drona
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage PVO tokom noći oborile 103 ukrajinska drona, od čega 40 iznad Krima.
Međutim, prema objavljenim snimcima i izveštajima lokalnih žitelja, više bespilotnih letelica uspelo je da pogodi cilj.
Strateški značaj Feodosijskog terminala
Naftno skladište u Feodosiji predstavlja najveći kompleks za skladištenje goriva na Krimu, udaljen oko 250 kilometara od teritorije pod kontrolom Ukrajine.
Objekat je multifunkcionalni terminal koji služi za pretovar nafte i naftnih derivata između železničkih cisterni, brodova i drumskog transporta, i snabdeva ruske vojne snage u regionu.
Kapacitet skladišta procenjuje se na do 250.000 tona goriva.
Ukrajinska strategija: Udari na rusku energetsku infrastrukturu
Ukrajinske snage sve češće ciljaju ruske naftne i gasne objekte, nastojeći da oslabe ekonomsku osnovu ruske ratne mašinerije.
Glavnokomandujući ukrajinske vojske Aleksandar Sirski izjavio je 11. oktobra da su ukrajinski udari smanjili ruske kapacitete prerade nafte za 21%.
Zbog tih napada, više ruskih regiona suočava se sa nestašicama goriva, dok Moskva povećava uvoz benzina i dizela kako bi stabilizovala domaće tržište.
Nema reakcije iz Kijeva
Ukrajinske vlasti nisu zvanično komentarisale napad, dok nezavisni mediji nisu mogli da verifikuju tvrdnje ruskih izvora.
Ipak, analitičari smatraju da ovaj napad predstavlja nastavak sistematske kampanje
Ukrajine protiv ruske energetske infrastrukture na okupiranim teritorijama, sa ciljem paralize logistike i snabdevanja ruske vojske.
