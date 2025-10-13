EKSPLOZIJE NA KRIMU, UKRAJINA ŽESTOKO NAPALA: Gori najveće rusko skladište nafte u Feodosiji (VIDEO)

UKRAJINSKI dronovi izvršili su napad na naftno skladište u gradu Feodosija, na teritoriji Krima, izazvavši veliki požar, saopštio je Sergej Aksenov, šef vlasti Krima.

Požar u najvećem naftnom skladištu na Krimu

Prema prvim izveštajima, udar se dogodio nešto posle ponoći 13. oktobra, a snimci koji su kružili društvenim mrežama pokazuju ogroman plamen i gust crni dim koji se uzdiže iznad skladišta.

Očevici su naveli da se sjaj vatre video iz više delova grada, dok su hitne službe bile na terenu.

🇺🇦❗🇷🇺Ukrainian Kamikaze drones obliterate a Russian oil depot in Feodosiya, Crimea.



Video Courtesy pic.twitter.com/Ggx5W34Api — Wolf Brief (@wolfbrief_) October 13, 2025

Aksenov je potvrdio da žrtava nema, ali je izbio veliki požar na licu mesta, koji je gasilo više vatrogasnih ekipa.

Prema podacima, ovo je drugi napad na istu lokaciju u samo nedelju dana - prvi se dogodio 6. oktobra, naveo je telegram kanal Crimean Wind.

Rusko Ministarstvo odbrane: Oborena 103 drona

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage PVO tokom noći oborile 103 ukrajinska drona, od čega 40 iznad Krima.

Ukrainian attack drones just successfully struck the Feodosia fuel terminal in Russian-occupied Crimea, setting the massive storage facility ablaze for the second time in a little over a week.



The fuel dump, one of the largest in Crimea, is fiercely burning. pic.twitter.com/gY6nF1XSXP — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 12, 2025

Međutim, prema objavljenim snimcima i izveštajima lokalnih žitelja, više bespilotnih letelica uspelo je da pogodi cilj.

Strateški značaj Feodosijskog terminala

Naftno skladište u Feodosiji predstavlja najveći kompleks za skladištenje goriva na Krimu, udaljen oko 250 kilometara od teritorije pod kontrolom Ukrajine.

Something happened to the oil refinery in Feodosiya , Crimea 🤷‍♀️

Feel so bad for the occupiers, I think they should leave for their motherland russia immediately , quietly and in orderly fashion after a good honest fight amongst themselves for the last gallon of fuel pic.twitter.com/ONyWU63b6I — SheFella 🇱🇻🇬🇧🇺🇦 (@GoldenR_Fella) October 13, 2025

Objekat je multifunkcionalni terminal koji služi za pretovar nafte i naftnih derivata između železničkih cisterni, brodova i drumskog transporta, i snabdeva ruske vojne snage u regionu.

Kapacitet skladišta procenjuje se na do 250.000 tona goriva.

Ukrajinska strategija: Udari na rusku energetsku infrastrukturu

Ukrajinske snage sve češće ciljaju ruske naftne i gasne objekte, nastojeći da oslabe ekonomsku osnovu ruske ratne mašinerije.

🇺🇦💪👌👊

Drones have visited occupied Feodosia again — the oil terminal is on fire 🔥 pic.twitter.com/IRPIxp50bb — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) October 13, 2025

Glavnokomandujući ukrajinske vojske Aleksandar Sirski izjavio je 11. oktobra da su ukrajinski udari smanjili ruske kapacitete prerade nafte za 21%.

Zbog tih napada, više ruskih regiona suočava se sa nestašicama goriva, dok Moskva povećava uvoz benzina i dizela kako bi stabilizovala domaće tržište.

Nema reakcije iz Kijeva

Ukrajinske vlasti nisu zvanično komentarisale napad, dok nezavisni mediji nisu mogli da verifikuju tvrdnje ruskih izvora.

Ipak, analitičari smatraju da ovaj napad predstavlja nastavak sistematske kampanje

Ukrajine protiv ruske energetske infrastrukture na okupiranim teritorijama, sa ciljem paralize logistike i snabdevanja ruske vojske.

(Kijev independent)