NAPADAČ UPAO U KLADIONICU I OSUO PALJBU: Najmanje tri osobe ranjene - Pucnjava u Nemačkoj
DANAS popodne došlo je do pucnjave u nemačkom gradu Gisenu, u kojoj su ranjene tri osobe. Incident se dogodio u kladionici na glavnom gradskom trgu nešto posle 15 časova, saopštila je policija.
Nepoznata osoba je, prema prvim informacijama, ispalila više hitaca unutar kladionice, a zatim i još jedan metak prilikom bekstva u pravcu zgrade. Povređeni su odmah prevezeni u bolnice, ali težina njihovih povreda još uvek nije poznata.
Oko 20 časova policija je potvrdila da je jedan osumnjičeni uhapšen, prenose nemački mediji.
Trg je trenutno zatvoren za građane, a mesto zločina ograđeno je policijskom trakom. U toku je prikupljanje tragova i forenzička obrada terena.
Portparolka policije izjavila je da, na osnovu dosadašnjih saznanja, nema opasnosti za stanovništvo.
Motiv napada za sada nije poznat, a iz policije navode da zbog istrage ne mogu iznositi više detalja. Istraga je u toku.
(Blic)
Preporučujemo
KRVAVI BEŽALI PRED KIŠOM METAKA: Detalji strave u Švedskoj - snimci su jezivi (VIDEO)
04. 10. 2025. u 13:11
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)