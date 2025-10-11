NAPADAČ UPAO U KLADIONICU I OSUO PALJBU: Najmanje tri osobe ranjene - Pucnjava u Nemačkoj

DANAS popodne došlo je do pucnjave u nemačkom gradu Gisenu, u kojoj su ranjene tri osobe. Incident se dogodio u kladionici na glavnom gradskom trgu nešto posle 15 časova, saopštila je policija.

Nepoznata osoba je, prema prvim informacijama, ispalila više hitaca unutar kladionice, a zatim i još jedan metak prilikom bekstva u pravcu zgrade. Povređeni su odmah prevezeni u bolnice, ali težina njihovih povreda još uvek nije poznata.

Oko 20 časova policija je potvrdila da je jedan osumnjičeni uhapšen, prenose nemački mediji.

Trg je trenutno zatvoren za građane, a mesto zločina ograđeno je policijskom trakom. U toku je prikupljanje tragova i forenzička obrada terena.

Portparolka policije izjavila je da, na osnovu dosadašnjih saznanja, nema opasnosti za stanovništvo.

Motiv napada za sada nije poznat, a iz policije navode da zbog istrage ne mogu iznositi više detalja. Istraga je u toku.

(Blic)