MAKRON U TRCI S VREMENOM: Novi premijer Francuske biće imenovan za nekoliko sati

NOVI premijer Francuske trebalo bi da bude imenovan u narednih nekoliko sati, objavila je jutros francuska televizija BFM.

Foto: AP Photo/Michel Euler

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je šefove većine francuskih političkih stranaka na sastanak u Jelisejskoj palati danas popodne, dok traži svog šestog premijera za manje od dve godine, objavila je televizijska kuća BFM, pozivajući se na svoje izvore.

Na sastanak, kako se navodi, nisu pozvani predstavnici krajnje desnice i ekstremne levice.

Makronov kabinet je saopštio kasno sinoć da će imenovati novog premijera u roku od 48 sati, nakon što je odlazeći premijer Sebastijan Lekorni održao dvodnevne razgovore kako bi pronašao izlaz iz situacije koju lokalni mediji nazivaju najgorom političkom krizom u Francuskoj u poslednjih nekoliko decenija.

Kako navodi BFM, ideja o "tehničkoj" vladi je ponovo aktuelna, što je retka praksa u Francuskoj, a pominje se i pretpostavka da će ponovo Lekorni biti postavljen na čelo vlade. U odgovorima na pitanja francuske televizije, šefovi stranaka kažu da očekuju dva moguća scenarija nakon što budu primljeni u Jelisejskoj palati. Oni smatraju da će ili premijer biti imenovan pre sastanka zakazanog za 14.30 sati i da im je sastanak predložen kako bi im se taj izbor objasnio, ili će novi premijer biti imenovan posle sastanka, a predsednik Republike želi da oceni šta o kandidatu koga ima na umu misle šefovi partija.

