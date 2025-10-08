ĐORĐU KRIVE ZA „SAUČESNIŠTVO U GENOCIDU“: Premijerka Italije zajedno sa ministrima odbrane i spoljnih poslova na Međunarodnom krivičnom sudu
ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni izjavila je da je, zajedno sa ministrima odbrane i spoljnih poslova Gvidom Krozetom i Antonijom Tajanijem prijavljena Međunarodnom krivičnon sudu u Hagu zbog „saučesništva u genocidu“ u Gazi. Melonijeva je za italijansku televiziju RAI kazala da je prijavljen i izvršni direkor italijanske odbrambene kompanije „Leopardo“ Roberto Čingolani. -Verujem da nema drugog slučaja u svetu, ili u istorji sa takvim optužbama, rekla je Melonijeva.
Ona je ponovila reči ministra finansija Đankarla Đorđetija da levica ne dolazi na vlast putem izbora, već obično putem sudskog i finansijskog udara.
Italija nije odobrila nikakve pošiljke oružja Izraelu od 7. oktobra, mi smo među evropskim zemljama zauzeli najrigidniji stav u tome, a optužuju nas za stvari koje nismo uradili – podvukla je premijerka.
Dodala da je „klima varvarska“.
-Više ne dobijam pretnje smrću, Italija je već prolazila kroz ovo, vidim tolike stvari koje počinjemo da uzimamo zdravo za gotovo. Budite oprezni, jer će stvari izmaći kontroli, upozorila je ona.
Osnovan Rimskim statutom 2002. godine, Međunarodni krivični sud predstavlja poslednju instancu za pozivanje pojedinaca na odgovornost, kada nacionalni sudovi nisu voljni, ili ne mogu to da učine.
Istovremeno, italijanski ministar saobraćaja Mateo Salvini izjavio je da su njega i druge ministre iz stranke Liga demonstranti u Livornu šutirai i pljuvali, na događaju stranke uoči regionalnih izbora u Toskani. Salvini je rekao da zbog demonstranata „ne samo da ministri nisu bili u mogućnosti da stignu na događaj, već da to nisu mogli ni građani.
-Ljudi su šutirani, pljuvani i gađani jajima. Nikada mi se nešto slično nije dogodilo, kazao je Salvini.
- On je kazao da ministar ekonomije Đankarlo Đorđeti i ministarka za osobe sa invaliditetom Alesandra Lokateli „već nemo vreme lutaju okolo“, jer ne mogu da stignu na događaj, a da su demonstranti ministru prosvete Đuzepeu Valditari „šutirali automobil“.
