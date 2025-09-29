DRAMA OKO GAZE: Tramp i Netanjahu za plan mira, Hamas tvrdi da ga nema

ZVANIČNIK Hamasa Mahmud Mardavi ponovio je danas da ta palestinska militantna grupa još nije primila pisani plan za mir u Gazi američkog predsednika Donalda Trampa.

Foto: Tanjug

Mardai je to rekao u izjavi za Al Džaziru TV, neposredno nakon zajedničke konferencije za novinare Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, na kojoj je izraelski premijer izrazio podršku američkom planu za okončanje rata u Gazi.

Mardavi je dodao da, uprkos tome što je Ntanjahu podržao Trampov plan, Hamas nije bio u mogućnosti da prouči nikakav zvaničan pisani dokument koji bi bio deo planiranih pregovora ili političkih inicijativa.

Izraelski premijer je nakon sastanka sa Trampom, izjavio da podržava danas objavljeni plan Bele kuće od 21. tačke za okončanje rata u Gazi. Mirovnim planom Bele kuće za Gazu koji je danas objavila Bela kuća predlaže se kraj sukoba između Izraela i pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, kao i povratak svih talaca koje ta grupa drži, živih i mrtvih, u roku od 72 sata nakon što Izrael javno prihvati sporazum.

Foto: Tanjug

Prema planu, ako se obe strane saglase sa predlogom, rat u Pojasu Gaze "će se odmah završiti", prenosi danas Rojters. Izraelske snage će se povući na dogovorene linije kako bi se pripremile za oslobađanje talaca, a kada svi taoci budu oslobođeni, Izrael će osloboditi 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne zatvora i 1.700 stanovnika Gaze koji su pritvoreni nakon početka rata 7. oktobra 2023. godine, navodi se u planu.

Kako je saopšteno iz Bele kuće, Gaza bi bila stavljena pod kontrolu prelazne vlade, na čijem čelu bi bio američki predsednik Donald Tramp, u koju bi bio uključen bivši britanski premijer Toni Bler. Bela kuća navodi da će se borci Hamasa obavezati na "mirnu koegzistenciju", uz mogućnost da napuste Gazu uz "bezbedan prolaz" ako to žele.

Predlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Gazi takođe uključuje planove za povećanje pomoći, plan ekonomskog razvoja Gaze i obećanje da niko neće biti primoran da napusti Gazu.Plan predviđa da u posleratnoj Gazi Hamas, niti bilo koja druga militantna grupa, neće imati bilo kakvu ulogu, kao i da će se regionalni partneri zavetovati da će osigurati da se Hamas pridržava ugovora, a da se Izrael obaveže da ne okupira niti anektira Gazu.

(Tanjug)