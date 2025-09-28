Svet

ČUDESNA GRAĐEVINA ŠTO PARA OBLAKE: Otvoren je najviši most na svetu u Kini (VIDEO)

В.Н.

28. 09. 2025. u 13:50

NAJVIŠI most na svetu otvoren je za saobraćaj u provinciji Guidžou (Guizhou) u jugozapadnoj Kini.

ЧУДЕСНА ГРАЂЕВИНА ШТО ПАРА ОБЛАКЕ: Отворен је највиши мост на свету у Кини (ВИДЕО)

Foto: Youtube prinstcreen/South China Morning Post

Prema državnoj novinskoj agenciji Sinhua (Xinhua), visina Mosta Velikog kanjona Huađijang (Huajiang Grand Canyon Bridge) od rečnog dna do kolovozne trake iznosi 625 metara.

Ovo je otprilike ekvivalentno visini Šangajskog tornja (Shanghai Tower) (632 metra), najvišeg nebodera u Kini, prenosi Telegraf biznis.

Izgradnja ovog megainfrastrukturnog projekta trajala je tri godine. Prema izveštajima kineskih državnih medija, troškovi su iznosili preko dve milijarde renminbija (približno 240 miliona evra).

Most skraćuje vreme putovanja kroz Kanjon Huađijang u planinskoj provinciji Guidžou sa oko dva sata na samo nekoliko minuta.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVROPLJANI IZVELI LUKAV TRIK: Zaharova o sankcijama Iranu
Svet

0 0

EVROPLJANI IZVELI LUKAV TRIK: Zaharova o sankcijama Iranu

POKUŠAJ Velike Britanije, Francuske i Nemačke da vrate stare sankcije Saveta bezbednosti UN protiv Irana izgleda kao prevara, a svi njihovi pravni argumenti su nevešto prikriveni, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, prenosi TASS.

28. 09. 2025. u 12:37

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ OGRANIČENJA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke

KRAJ OGRANIČENjA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke