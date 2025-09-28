ČUDESNA GRAĐEVINA ŠTO PARA OBLAKE: Otvoren je najviši most na svetu u Kini (VIDEO)
NAJVIŠI most na svetu otvoren je za saobraćaj u provinciji Guidžou (Guizhou) u jugozapadnoj Kini.
Prema državnoj novinskoj agenciji Sinhua (Xinhua), visina Mosta Velikog kanjona Huađijang (Huajiang Grand Canyon Bridge) od rečnog dna do kolovozne trake iznosi 625 metara.
Ovo je otprilike ekvivalentno visini Šangajskog tornja (Shanghai Tower) (632 metra), najvišeg nebodera u Kini, prenosi Telegraf biznis.
Izgradnja ovog megainfrastrukturnog projekta trajala je tri godine. Prema izveštajima kineskih državnih medija, troškovi su iznosili preko dve milijarde renminbija (približno 240 miliona evra).
Most skraćuje vreme putovanja kroz Kanjon Huađijang u planinskoj provinciji Guidžou sa oko dva sata na samo nekoliko minuta.
