SIJARTO: Razumem razočarenje Kijeva, nisu uspeli da nas uvuku u svoj rat niti će

27. 09. 2025. u 15:52

MAĐARSKA je suverena zemlja i njena vlada vodi suverenu politiku, rekao je ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto.

СИЈАРТО: Разумем разочарење Кијева, нису успели да нас увуку у свој рат нити ће

Foto: AP

Kako je dodao, razume razočarenje ministra spoljnih poslova Ukrajine s obzirom da nisu uspeli da uvuku Budimpeštu u rat, niti će im to poći za rukom.

- Radimo ono što je u interesu našeg naroda; osiguravamo bezbednost Mađara i klonimo se rata u susedstvu. Tako da mogu da razumem razočarenje ukrajinskog ministra spoljnih poslova: za sada nisu uspeli da nas uvuku u njihov rat i, koliko god bile provokativne njegove izjave, to im ni u budućnosti neće poći za rukom - napisao je Sijarto na društvenim mrežama.

Kijev je ranije optužio Mađarsku, ne iznoseći dokaze, da je povredila ukrajinsku granicu dronovima. Sijarto je izjavio da ukrajinske vlasti gube razum i da su obuzeti mržnjom hungarofobijom.

