"MAĐARSKA FORMULA - BEZ RATA": Sijartove poruke u UN

MAĐARSKA vlada želi „da Mađarsku ponovo učini velikom“, a njena formula je zaštita od rata u Ukrajini, ilegalnih migracija i "agresivne rodne propagande", izjavio je ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto.

Sijarto je u opštoj debati Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku rekao da se svet suočava sa ratovima, rastućom pretnjom terorizma, etnički zasnovanim sukobima, širenjem ekstremnih ideologija i otvorenim pominjanjem nuklearnog oružja, što ukazuje na tendenciju "ponovne podele sveta na blokove", preneo je MTI.

Mađarska se, kako je naveo, zalaže za mir i pregovore za okončanje sukoba, uključujući Ukrajinu, i insistira da ratovi ne mogu da budu rešeni na bojnom polju, već za pregovaračkim stolom.

Takođe je pohvalio ulogu američkog predsednika Donalda Trampa u potencijalnom mirnom rešenju.

Što se tiče migracija, Sijarto je istakao da je Mađarska sprečila milion ilegalnih migranata da uđu u zemlju podizanjem ograde duž južne granice pre deset godina.

Kako je rekao, mađarska vlada troši milijarde dolara na zaštitu granica i spremna je da plati kazne Evropske komisije, ali neće dozvoliti ulazak ilegalnih migranata.

Na polju porodične politike, Sijarto je rekao da Mađarska porodicu smatra osnovom društva - koju čine majka, otac i deca, i ulaže oko pet odsto BDP-a u podršku porodici.

