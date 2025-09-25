Svet

"MAĐARSKA FORMULA - BEZ RATA": Sijartove poruke u UN

В. Н.

25. 09. 2025. u 10:34

MAĐARSKA vlada želi „da Mađarsku ponovo učini velikom“, a njena formula je zaštita od rata u Ukrajini, ilegalnih migracija i "agresivne rodne propagande", izjavio je ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto.

МАЂАРСКА ФОРМУЛА - БЕЗ РАТА: Сијартове поруке у УН

Foto: AP

Sijarto je u opštoj debati Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku rekao da se svet suočava sa ratovima, rastućom pretnjom terorizma, etnički zasnovanim sukobima, širenjem ekstremnih ideologija i otvorenim pominjanjem nuklearnog oružja, što ukazuje na tendenciju "ponovne podele sveta na blokove", preneo je MTI.

Mađarska se, kako je naveo, zalaže za mir i pregovore za okončanje sukoba, uključujući Ukrajinu, i insistira da ratovi ne mogu da budu rešeni na bojnom polju, već za pregovaračkim stolom. 

Takođe je pohvalio ulogu američkog predsednika Donalda Trampa u potencijalnom mirnom rešenju.

Što se tiče migracija, Sijarto je istakao da je Mađarska sprečila milion ilegalnih migranata da uđu u zemlju podizanjem ograde duž južne granice pre deset godina. 

Kako je rekao, mađarska vlada troši milijarde dolara na zaštitu granica i spremna je da plati kazne Evropske komisije, ali neće dozvoliti ulazak ilegalnih migranata.

Na polju porodične politike, Sijarto je rekao da Mađarska porodicu smatra osnovom društva - koju čine majka, otac i deca, i ulaže oko pet odsto BDP-a u podršku porodici.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TENISKI ZEMLJOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!

TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!