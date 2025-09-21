ZA SAT VREMENA NA ISTOM MESTU TRI JAKA ZEMLJOTRESA: Najjači 5,2 stepena, pre dva dana ih je bilo 100!
POLUOSTRVO Kamčatku na dalekom istoku Rusije u proteklih sat vremena pogodila su tri zemljotresa, jačine 4,5, 4,8 i 5,2 stepena po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.
Najjači od tri zemljotresa bio je na otvorenom moru, udaljen 144 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog, na dubini od 19 kilometara.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
Kamčatku je 30. jula pogodio snažan zemljotres jačine 8,8 stepeni, najjači u toj oblasti još od 1952. godine.
Samo tokom protekla dva dana, na ovom mestu zabeleženo je više od 100 zemljotresa.
