ZA SAT VREMENA NA ISTOM MESTU TRI JAKA ZEMLJOTRESA: Najjači 5,2 stepena, pre dva dana ih je bilo 100!

21. 09. 2025. u 08:44

POLUOSTRVO Kamčatku na dalekom istoku Rusije u proteklih sat vremena pogodila su tri zemljotresa, jačine 4,5, 4,8 i 5,2 stepena po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

ЗА САТ ВРЕМЕНА НА ИСТОМ МЕСТУ ТРИ ЈАКА ЗЕМЉОТРЕСА: Најјачи 5,2 степена, пре два дана их је било 100!

Foto: Novosti

Najjači od tri zemljotresa bio je na otvorenom moru, udaljen 144 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog, na dubini od 19 kilometara.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Kamčatku je 30. jula pogodio snažan zemljotres jačine 8,8 stepeni, najjači u toj oblasti još od 1952. godine.

Samo tokom protekla dva dana, na ovom mestu zabeleženo je više od 100 zemljotresa.

