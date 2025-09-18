PUTIN NALOŽIO DA ZAPOČNU PRIPREME: Peskov otkrio kada će biti direktna linija sa predsednikom
OČEKUJE se da će ruski predsednik Vladimir Putin u decembru održati konferenciju za štampu, poznatu kao ''direktna linija'', na kojoj će javno odgovarati na pitanja ruskog naroda, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- U 2025. godini, 'direktna linija' je planirana za decembar i biće kombinovana sa velikom konferencijom za novinare - rekao je Peskov u izjavi za Telegram kanal Junašev, prenosi TASS.
Peskov nije precizirao datum kada će biti održana "direktna linija".
Putin je 17. septembra naložio vladi i svojoj administraciji da započnu pripreme za "direktnu liniju".
Prethodna "direktna linija" i velika konferencija za štampu u kombinovanom formatu, pod nazivom "Godina u pregledu sa Vladimirom Putinom", održane su 19. decembra prošle godine.
(Tanjug)
