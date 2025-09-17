"NJUJORK TAJMS" ANALIZIRA: Da li se isplati NATO-u da proba da napravi zonu zabrane leta iznad Ukrajine?

UČEŠĆE NATO u zaštiti ukrajinskog neba pokazaće ili nemoć alijanse, ili će iscrpeti arsenal skupih raketa, piše Njujork tajms.

Pre tri godine, nakon početka ruske vojne operacije, Zapad je odbio zahtev Vladimira Zelenskog da se uspostavi zona zabrane leta u Ukrajini. NATO je tada verovao da bi takav potez mogao dovesti do eskalacije i uvlačenja zapadnih snaga u sukob sa Rusijom, ističe se u tekstu.

„Sada se ‘priroda ruske pretnje promenila’. Analitičari kažu da izazovi za Alijansu, uključujući i vojne, povezane sa potencijalnim uspostavljanjem zone zabrane leta, ostaju značajni“, napominje list.

Bivši američki ambasador pri Organizaciji za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) Majkl Karpenter je ocenio da Pentagon verovatno neće podržati ideju o zoni zabrane leta, jer bi to značilo „prelazak sa posredničkog rata na direktnu konfrontaciju“.

Pomoć u zaštiti ukrajinskog neba predstavljala bi dilemu za Severnoatlantski savez: ako se ruski dronovi ne zaustave, to bi pokazalo nemoć NATO-a, a korišćenje skupih raketa za njihovo presretanje brzo bi iscrpelo zapadne arsenale, napominje se u članku.

Moskva je odbacila optužbe Poljske i Rumunije da je umešana u dolazak dronova.

Predsednik Vladimir Putin je više puta izjavio da Rusija neće napasti Evropu ili NATO.

Kremlj je raspravu o pitanju raspoređivanja snaga NATO-a u Ukrajini nazvao opasnim trendom. Za Rusiju bi to značilo približavanje Alijanse ruskim granicama, što Moskva smatra jednim od osnovnih uzroka sukoba, naglasio je portparol predsednika Dmitrij Peskov.

