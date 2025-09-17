"NJUJORK TAJMS" ANALIZIRA: Da li se isplati NATO-u da proba da napravi zonu zabrane leta iznad Ukrajine?
UČEŠĆE NATO u zaštiti ukrajinskog neba pokazaće ili nemoć alijanse, ili će iscrpeti arsenal skupih raketa, piše Njujork tajms.
Pre tri godine, nakon početka ruske vojne operacije, Zapad je odbio zahtev Vladimira Zelenskog da se uspostavi zona zabrane leta u Ukrajini. NATO je tada verovao da bi takav potez mogao dovesti do eskalacije i uvlačenja zapadnih snaga u sukob sa Rusijom, ističe se u tekstu.
„Sada se ‘priroda ruske pretnje promenila’. Analitičari kažu da izazovi za Alijansu, uključujući i vojne, povezane sa potencijalnim uspostavljanjem zone zabrane leta, ostaju značajni“, napominje list.
Bivši američki ambasador pri Organizaciji za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) Majkl Karpenter je ocenio da Pentagon verovatno neće podržati ideju o zoni zabrane leta, jer bi to značilo „prelazak sa posredničkog rata na direktnu konfrontaciju“.
Pomoć u zaštiti ukrajinskog neba predstavljala bi dilemu za Severnoatlantski savez: ako se ruski dronovi ne zaustave, to bi pokazalo nemoć NATO-a, a korišćenje skupih raketa za njihovo presretanje brzo bi iscrpelo zapadne arsenale, napominje se u članku.
Moskva je odbacila optužbe Poljske i Rumunije da je umešana u dolazak dronova.
Predsednik Vladimir Putin je više puta izjavio da Rusija neće napasti Evropu ili NATO.
Kremlj je raspravu o pitanju raspoređivanja snaga NATO-a u Ukrajini nazvao opasnim trendom. Za Rusiju bi to značilo približavanje Alijanse ruskim granicama, što Moskva smatra jednim od osnovnih uzroka sukoba, naglasio je portparol predsednika Dmitrij Peskov.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
"NEMA DOGOVORA O RAZGOVORU PUTINA I TRAMPA" Kremlj ponavlja: Rusija otvorena za pregovore!
17. 09. 2025. u 12:42
"OKONČAĆU TO" Tramp: Ukrajina je u ozbiljnoj nevolji
17. 09. 2025. u 09:07
ZELENSKI SATERAN U ĆOŠAK Tramp zapretio: Nema kud, moraće da sklopi dogovor o Ukrajini
16. 09. 2025. u 16:15
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)