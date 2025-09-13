OVA DRŽAVA U SRCU EVROPE IZDALA JE SAMO TRI PASOŠA: Nema svoju teritoriju, ali ima valutu i poštanske marke
MALTEŠKI viteški red je suveren subjekt međunarodnog prava, priznat od strane 112 država, a diplomatske odnose održava sa 104 zemlje.
U srcu Evrope nalazi se jedan od najneobičnijih entiteta na svetu – Malteški viteški red.
Ova "zemlja" nema teritoriju, a poseduje sopstveni pasoš, valutu i poštanske marke. Ipak, jedinstvenost leži u tome što samo tri osobe na svetu imaju pasoš ovog reda.
Malteški red, osnovan davne 1099. godine u Jerusalimu, zvanično je priznat kao viteški i verski red od strane pape 1113. Kroz istoriju je menjao sedišta, sa Rodosa, a potom i Malte, ali je zadržao suverenitet iako danas nema sopstvenu teritoriju.
Trenutno, Red funkcioniše iz dva poseda u Rimu, odakle izdaje svoje diplomatske pasoše, štampa valutu i poštanske marke, pa čak ima i registarske tablice. Ipak, samo tri osobe poseduju pasoš Malteškog reda: Veliki Majstor, njegov zamenik i kancelar. Svi ostali članovi koriste pasoše svojih matičnih zemalja.
Među onima koji poseduju diplomatski pasoš Malteškog reda su:
- Veliki Majstor Džon T. Danlap
- Veliki Komandant Emanuel Ruso
- Veliki Kancelar Rikardo Paterno di Montekupo
Iako nema teritoriju, Malteški viteški red je suveren subjekt međunarodnog prava, priznat od strane 112 država, a diplomatske odnose održava sa 104 zemlje, uključujući Rusiju, Španiju i Ameriku. Zanimljivo je da Velika Britanija i Novi Zeland ne priznaju pasoše ovog reda.
Red funkcioniše kao humanitarna organizacija, a njegovi članovi i više od 100.000 volontera pružaju medicinsku pomoć, pomažu u katastrofama i rade na očuvanju hrišćanskih vrednosti. Finansira se isključivo od donacija, poklona i partnerstava.
(Kurir)
