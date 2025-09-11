Svet

AMERIKA NA NOGAMA: U toku potera za ubicom Čarlija Kirka - oglasio se guverner Jute

Jovana Švedić

11. 09. 2025. u 08:17

DVE osobe su ranije uhapšene, ali je utvrđeno da nisu povezane sa pucnjavom.

Foto: Printskrin Iks

Oba osumnjičena lica za ubistvo Čarlija Kirka puštene su na slobodu, izjavili su zvaničnici javne bezbednosti Jute.

Do kasno sinoć, niko nije bio u pritvori, a vlasti tragaju za ubicom.

- Ovo je mračan dan za našu državu. Tragičan dan za našu naciju. Želim da budem jasan - ovo je politički atentat - rekao je Spenser Koks, guverner Jute.

FBI je pozvao svedoke da podele sve fotografije i video snimke sa mesta pucnjave.

Podsetimo, Čarli Kirk je smrtno upucan na kampusu Univerziteta Juta Vali u Oremu, tokom događaja na kome je prisustvovalo 3000 ljudi. 

