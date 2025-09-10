Svet

POLICIJA ZAPLENILA 1,4 TONE KOKAINA: Paketi droge plutali tihim okeanom (FOTO)

В. Н.

10. 09. 2025. u 20:54

POLICIJA Salvadora zaplenila je pakete sa 1,4 tone kokaina koji su plutali Tihim okeanom, rekao je danas predsednik te zemlje Najib Bukele, koji je ocenio da je to udar "protiv međunarodne trgovine drogom".

Foto: x/naibbukele / screenshot

Bukele je u objavi na društvenim mrežama rekao da je pošiljka paketa kokaina, koji su bili umotani u plastične folije i spojeni plastičnim konopcima, pronađena oko 1.600 kilometara jugozapadno od El Kordonsilja na pacifičkoj obali Salvadora, prenosi danas CBS njuz.

On je naveo i da je vrednost zaplenjenog kokaina procenjena na 35 miliona dolara (29,9 miliona evra).

Za godinu dana zaplenjeno 37,2 tone kokaina

Bukele je istakao da je u Salvadoru između 2024. i 2025. godine zaplenjeno 37,2 tone kokaina procenjene vrednosti od 932,4 miliona dolara (796 miliona evra).

Američka ambasada u Salvadoru pohvalila je operaciju, navodeći da "svaka uspešna akcija protiv kriminalnih mreža pokazuje da postoji sve veća sinhronizacija između partnera sa zajedničkim ciljevima".

Vašington procenjuje da 90 odsto kokaina koji stiže u Sjedinjene Američke Države prolazi kroz Meksiko i Centralnu Ameriku malim avionima, čamcima i "narko podmornicama".

(CBS)

