"PREGOVARAČKI TIM JE ŽIV": Hamas priznao pogibiju pet svojih članova

D.K.

09. 09. 2025. u 22:12

U PRVOM zvaničnom saopštenju od izraelskog vazdušnog napada na lidere Hamasa u Dohi, u Kataru, ta palestinska militantna grupa priznala je da je pet njenih članova poginulo, ali tvrdi da Izrael nije uspeo u, kako su naveli, pokušaju atentata na pregovarački tim.

ПРЕГОВАРАЧКИ ТИМ ЈЕ ЖИВ: Хамас признао погибију пет својих чланова

Foto: AP/Ohad Zwigenberg/Yousef Masoud


U saopštenju je navedeno da su poginuli Himam al-Haja, sin lidera Hamasa u Gazi Halila al-Haje, Džihad Labad Abu Bilal, direktor kancelarije Halila al-Haje i trojica "saradnika" - telohranitelji ili savetnici visokih zvaničnika Hamasa Abdulah Abu Halil, Muamen Abu Omar i Ahmad Abu Malek, prenosi Tajms of Izrael.

Hamas je u saopštenju istakao da napad na delegaciju tokom razmatranja američkog predloga o primirju "pokazuje da (izraelski premijer Benjamin) Netanjahu i njegova vlada nisu zainteresovani za postizanje bilo kakvog sporazuma".

Palestinska militantna grupa, koja je ponekad ubistva svojih lidera priznavala tek mesecima kasnije, nije odmah ponudila bilo kakav dokaz da su njeni najviši lideri preživeli, navodi portal.

(Tanjug)

