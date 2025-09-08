"U TOKU INTENZIVNI RAT NA NEKOLIKO FRONTOVA": Oglasio se Netanjahu nakon napada u Jerusalimu

PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je ta zemlja u intenzivnom ratu protiv terora na nekoliko frontova.

Foto: Printscreen

On je to rekao prilikom posete mesta gde je jutros došlo do napada na autobus u Jerusalimu prilikom kojeg je ubijeno najmanje šest, a povređeno više od 20 putnika, prenosi Džeruzalem post.

- U toku je potera i opkoljavanje sela iz kojih su teroristi došli. Jedna od osoba koja je ubila teroristu bio je ultraortodoksni vojnik iz bataljona Hašmonaim. Ova ubistva, ovi napadi, na svim frontovima, oni nas ne slabe. Oni samo povećavaju našu odlučnost da završimo misije koje smo preuzeli na sebe, u Gazi, u Judeji i Samariji, svuda - rekao je Netanjahu.

Inače, Netanjahu je danas trebalo da svedoči u sudskom postupku koji se vodi protiv njega zbog korupcije, ali je zbog napada odložio dolazak na sud.

Napad se dogodio jutros u 10.13 po lokalnom vremenu kada su dvojica muškaraca otvorila vatru na autobus sa putnicima.

Njih su na licu mesta ubili pripadnik izraelske vojske (IDF) i jedan naoružani civil koji su se nalazili u blizini, a kasnije je saopšteno da su napadači Palestinci iz Zapadne obale iz oblasti Ramala.

Nakon napada IDF je pokrenuo pretrese u oblasti Ramala, a svi ulazi i izlazi iz Jerusalima su do daljeg zatvoreni.

(Tanjug)