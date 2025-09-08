Svet

TRAMP NAJAVIO: Razgovaraću sa Putinom u narednih nekoliko dana

В. Н.

08. 09. 2025. u 08:40

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da planira da u narednih nekoliko dana razgovara sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Foto AP

- Uskoro. U narednih nekoliko dana - odgovorio je Tramp na pitanje novinara u vojnoj bazi „Endrujz“.

Tramp je izjavio da će evropski lideri pojedinačno posetiti Sjedinjene Američke Države danas ili sutra, kako bi razgovarali o mogućim rešenjima za sukob između Rusije i Ukrajine.

On je istakao da nije zadovoljan trenutnom situacijom kada su u pitanju Rusija i Ukrajina.
„Nisam zadovoljan čitavom ovom situacijom. Nisam oduševljen onim što se tamo dešava. Mislim da će biti rešeno. Uveren sam da hoćemo“, naglasio je Tramp, govoreći o ukrajinskom sukobu.

Putin i Tramp su poslednji put razgovarali telefonom 19. avgusta a pre toga su se sastali na Aljasci 15. avgusta.

(Sputnjik)

