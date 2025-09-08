TRAMP NAJAVIO: Razgovaraću sa Putinom u narednih nekoliko dana
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da planira da u narednih nekoliko dana razgovara sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.
- Uskoro. U narednih nekoliko dana - odgovorio je Tramp na pitanje novinara u vojnoj bazi „Endrujz“.
Tramp je izjavio da će evropski lideri pojedinačno posetiti Sjedinjene Američke Države danas ili sutra, kako bi razgovarali o mogućim rešenjima za sukob između Rusije i Ukrajine.
On je istakao da nije zadovoljan trenutnom situacijom kada su u pitanju Rusija i Ukrajina.
„Nisam zadovoljan čitavom ovom situacijom. Nisam oduševljen onim što se tamo dešava. Mislim da će biti rešeno. Uveren sam da hoćemo“, naglasio je Tramp, govoreći o ukrajinskom sukobu.
Putin i Tramp su poslednji put razgovarali telefonom 19. avgusta a pre toga su se sastali na Aljasci 15. avgusta.
(Sputnjik)
Preporučujemo
POGLEDAJTE TRENUTAN TRAMPOV REJTING: Iznenađujući rezultati ankete
07. 09. 2025. u 17:23
"PUTIN I TRAMP ĆE SPREČITI TREĆI SVETSKI RAT" Dimitrijev izneo jasan stav
07. 09. 2025. u 07:14
TRAMP ZAPRETIO ČIKAGU: Volim miris deportacija ujutru... (FOTO)
06. 09. 2025. u 19:40
"VOLEO BIH DA DOĐE PUTIN" Sledeći samit G20 održaće se na Trampovom imanju u Majamiju
06. 09. 2025. u 17:06
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEMAČKA VOJSKA SE SPREMA ZA RAT: "Moralo bi da se računa sa 500 do 600 mrtvih na dan"
NOVE tenzije u Evropi i rastuća ruska pretnja, Putinov rat protiv Ukrajine - o čemu nemački mediji svakodnevno izveštavaju - utiču na mnoga područja.
07. 09. 2025. u 20:17
Komentari (0)