MOSKVA SE OSVETILA ESTONIJI: Diplomata proteran iz Rusije, evo i zašto

JEDAN estonski diplomata biće proteran iz Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

FOTO: Novosti

- Odluka je doneta zbog proterivanja bez ikakvog osnova diplomate iz ruske ambasade u Talinu -saopštilo je ministarstvo.

Ističe se da je odluka doneta "na osnovu principa reciprociteta".

Rusko ministarstvo je u tu svrhu pozvalo otpravnika poslova Estonije Markea Juhtegija.

- Estonska strana je takođe obaveštena da bilo kakve neprijateljske akcije Talina neće ostati bez odgovora - saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ranije je estonsko Ministarstvo spoljnih poslova proglasilo prvog sekretara ruske ambasade u Estoniji personom non grata.

Ruski službenik je optužen za navodno učešće u podrivanju ustavnog poretka republike.

Ovo nije prvi neprijateljski korak Estonije prema Rusiji, godine 2021. Vlada Estonije, je proglasila "personom non grata" diplomatu Ambasade Rusije u Estoniji, nakon čega je usledio odgovor Rusije i proteran je estonski konzul Mart Late iz Sankt Peterburga pod optužbom za špijunažu.

(Alo)