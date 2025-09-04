Svet

MOSKVA SE OSVETILA ESTONIJI: Diplomata proteran iz Rusije, evo i zašto

В.Н.

04. 09. 2025. u 16:40

JEDAN estonski diplomata biće proteran iz Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

МОСКВА СЕ ОСВЕТИЛА ЕСТОНИЈИ: Дипломата протеран из Русије, ево и зашто

FOTO: Novosti

- Odluka je doneta zbog proterivanja bez ikakvog osnova diplomate iz ruske ambasade u Talinu -saopštilo je ministarstvo.

Ističe se da je odluka doneta "na osnovu principa reciprociteta".

Rusko ministarstvo je u tu svrhu pozvalo otpravnika poslova Estonije Markea Juhtegija.

- Estonska strana je takođe obaveštena da bilo kakve neprijateljske akcije Talina neće ostati bez odgovora - saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ranije je estonsko Ministarstvo spoljnih poslova proglasilo prvog sekretara ruske ambasade u Estoniji personom non grata.

Ruski službenik je optužen za navodno učešće u podrivanju ustavnog poretka republike.

Ovo nije prvi neprijateljski korak Estonije prema Rusiji, godine 2021. Vlada Estonije, je proglasila "personom non grata" diplomatu Ambasade Rusije u Estoniji, nakon čega je usledio odgovor Rusije i proteran je estonski konzul Mart Late iz Sankt Peterburga pod optužbom za špijunažu.

(Alo)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVI TONOVI OD TRAMPOVOG ČOVEKA: Novi poljski predsednik Navrocki u prvoj poseti inostranstvu sastao se sa šefom Bele kuće
Svet

0 0

NOVI TONOVI OD "TRAMPOVOG ČOVEKA": Novi poljski predsednik Navrocki u prvoj poseti inostranstvu sastao se sa šefom Bele kuće

PRVO putovanje u inostranstvo novog poljskog predsednika Karola Navrockog završilo se u Ovalnom kabinetu, gde se sastao sa američkim kolegom Donaldom Trampom. Očekivalo se da će se na stolu dvojice lidera kao glavna tema naći prisustvo američkih vojnika u Poljskoj, ali i učvršćivanje bliskih odnosa dveju zemalja. Poljska, koja se graniči sa ruskom Kalinjingradskom oblašću i Ukrajinom, predstavlja važnu stratešku tačku za SAD.

04. 09. 2025. u 16:34

Politika
Tenis
Fudbal
MUDROST OCA TADEJA: Zašto neki ljudi imaju sve, a neki celi život pate

MUDROST OCA TADEJA: Zašto neki ljudi imaju sve, a neki celi život pate