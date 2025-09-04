MOSKVA SE OSVETILA ESTONIJI: Diplomata proteran iz Rusije, evo i zašto
JEDAN estonski diplomata biće proteran iz Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
- Odluka je doneta zbog proterivanja bez ikakvog osnova diplomate iz ruske ambasade u Talinu -saopštilo je ministarstvo.
Ističe se da je odluka doneta "na osnovu principa reciprociteta".
Rusko ministarstvo je u tu svrhu pozvalo otpravnika poslova Estonije Markea Juhtegija.
- Estonska strana je takođe obaveštena da bilo kakve neprijateljske akcije Talina neće ostati bez odgovora - saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
Ranije je estonsko Ministarstvo spoljnih poslova proglasilo prvog sekretara ruske ambasade u Estoniji personom non grata.
Ruski službenik je optužen za navodno učešće u podrivanju ustavnog poretka republike.
Ovo nije prvi neprijateljski korak Estonije prema Rusiji, godine 2021. Vlada Estonije, je proglasila "personom non grata" diplomatu Ambasade Rusije u Estoniji, nakon čega je usledio odgovor Rusije i proteran je estonski konzul Mart Late iz Sankt Peterburga pod optužbom za špijunažu.
(Alo)
