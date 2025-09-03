Svet

CEO GOVOR KINESKOG PREDSEDNIKA: Šta je Si poručio na paradi u Pekingu?

Марија Стевановић
Marija Stevanović

03. 09. 2025. u 08:20

KINESKI predsednik Si Đinping obratio se danas na spektakularnoj vojnoj paradi na Trgu Tjenanmen koju je Peking priredio povodom 80 godina od završetka Drugog svetskog rata.

ЦЕО ГОВОР КИНЕСКОГ ПРЕДСЕДНИКА: Шта је Си поручио на паради у Пекингу?

Foto: Tanjug/AP photo

"Danas se svečano okupljamo kako bismo obeležili 80. godišnjicu pobede u Ratu otpora kineskog naroda protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu. Zajedno se sećamo istorije, odajemo počast mučenicima, negujemo mir i koračamo u budućnost.

U ime Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, Nacionalnog narodnog kongresa, Državnog saveta, Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije i Centralne vojne komisije, izražavam najdublje poštovanje veteranima, veteranima-drugovima, patriotama i antijapanskim generalima koji su učestvovali u Ratu otpora protiv japanske agresije, kao i kineskom narodu u zemlji i inostranstvu koji je dao značajan doprinos pobedi u Ratu otpora kineskog naroda protiv japanske agresije. Izražavam iskrenu zahvalnost stranim vladama i međunarodnim prijateljima koji su podržali i pomogli kineskom narodu u otporu agresiji. Srdačno pozdravljam uvažene goste iz celog sveta koji prisustvuju današnjem sastanku!

Drugovi i prijatelji!

Rat otpora kineskog naroda protiv japanske agresije bio je veliki rat najvećih teškoća i istrajnosti. Pod zastavom Antijapanskog nacionalnog ujedinjenog fronta, koji je zastupala i osnovala Komunistička partija Kine, kineski narod se borio protiv moćnog neprijatelja sa nepokolebljivom odlučnošću i izgradio Veliki zid svojim telom i krvlju, postižući prvu potpunu pobedu protiv strane invazije u moderno doba.

Rat otpora kineskog naroda protiv japanske agresije je važna komponenta Svetskog antifašističkog rata. Kineski narod je, uz ogromne nacionalne žrtve, dao značajan doprinos spasavanju ljudske civilizacije i očuvanju svetskog mira.

Istorija nas podseća da je sudbina čovečanstva usko povezana. Samo tretirajući jedni druge kao jednake, živeći u harmoniji i podržavajući jedni druge možemo zaštititi zajedničku bezbednost, eliminisati osnovne uzroke rata i sprečiti ponavljanje istorijskih tragedija!

Foto: Tanjug/AP photo

Drugovi i prijatelji!

Kineska nacija je velika nacija koja se ne plaši nasilja i koja je samostalna i snažna. U tim danima, suočen sa borbom na život i smrt između pravde i zla, svetlosti i tame, progresa i reakcije, kineski narod se ujedinio u mržnji i podigao u otpor, boreći se za nacionalni opstanak, nacionalno podmlađivanje i ljudsku pravdu. Danas se čovečanstvo ponovo suočava sa izborom između mira ili rata, dijaloga ili konfrontacije, obostrane koristi ili nultog iznosa. Kineski narod čvrsto stoji na pravoj strani istorije i napretka ljudske civilizacije, drži se puta mirnog razvoja i radi ruku pod ruku sa ljudima svih zemalja kako bi izgradio zajednicu sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo.

Kineska narodnooslobodilačka vojska je oduvek bila herojska sila kojoj Partija i narod mogu u potpunosti verovati. Svi oficiri i vojnici NLA moraju verno ispunjavati svoje svete dužnosti, ubrzati razvoj vojske svetske klase, odlučno čuvati nacionalni suverenitet, jedinstvo i teritorijalni integritet, pružiti stratešku podršku velikom podmlađivanju kineske nacije i dati veći doprinos svetskom miru i razvoju!

Istorija nosi prošlost, a takođe inspiriše budućnost. U ovoj novoj eri i novom putovanju, ljudi svih etničkih grupa širom zemlje moraju, pod snažnim vođstvom Komunističke partije Kine, da podržavaju marksizam-lenjinizam, misao Mao Cedunga, teoriju Deng Sjaopinga, važnu misao „Tri predstavnika“ i Naučni pogled na razvoj, u potpunosti primenjuju Misao o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru, nepokolebljivo slede put socijalizma sa kineskim karakteristikama, naslede i nose veliki duh Rata otpora protiv japanske agresije, hrabro i odlučno koračaju napred i ujedine se u nastojanju da sveobuhvatno unaprede veliki cilj izgradnje jake nacije i nacionalnog podmlađivanja kroz modernizaciju kineskog stila!

Veliko podmlađivanje kineske nacije je nezaustavljivo! Plemeniti cilj mira i razvoja za čovečanstvo će sigurno trijumfovati!", poručio je kineski predsednik. 

Foto: Tanjug/AP photo

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO