CEO GOVOR KINESKOG PREDSEDNIKA: Šta je Si poručio na paradi u Pekingu?

KINESKI predsednik Si Đinping obratio se danas na spektakularnoj vojnoj paradi na Trgu Tjenanmen koju je Peking priredio povodom 80 godina od završetka Drugog svetskog rata.

Foto: Tanjug/AP photo

"Danas se svečano okupljamo kako bismo obeležili 80. godišnjicu pobede u Ratu otpora kineskog naroda protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu. Zajedno se sećamo istorije, odajemo počast mučenicima, negujemo mir i koračamo u budućnost.

U ime Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, Nacionalnog narodnog kongresa, Državnog saveta, Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije i Centralne vojne komisije, izražavam najdublje poštovanje veteranima, veteranima-drugovima, patriotama i antijapanskim generalima koji su učestvovali u Ratu otpora protiv japanske agresije, kao i kineskom narodu u zemlji i inostranstvu koji je dao značajan doprinos pobedi u Ratu otpora kineskog naroda protiv japanske agresije. Izražavam iskrenu zahvalnost stranim vladama i međunarodnim prijateljima koji su podržali i pomogli kineskom narodu u otporu agresiji. Srdačno pozdravljam uvažene goste iz celog sveta koji prisustvuju današnjem sastanku!

Drugovi i prijatelji!

Rat otpora kineskog naroda protiv japanske agresije bio je veliki rat najvećih teškoća i istrajnosti. Pod zastavom Antijapanskog nacionalnog ujedinjenog fronta, koji je zastupala i osnovala Komunistička partija Kine, kineski narod se borio protiv moćnog neprijatelja sa nepokolebljivom odlučnošću i izgradio Veliki zid svojim telom i krvlju, postižući prvu potpunu pobedu protiv strane invazije u moderno doba.

Rat otpora kineskog naroda protiv japanske agresije je važna komponenta Svetskog antifašističkog rata. Kineski narod je, uz ogromne nacionalne žrtve, dao značajan doprinos spasavanju ljudske civilizacije i očuvanju svetskog mira.

Istorija nas podseća da je sudbina čovečanstva usko povezana. Samo tretirajući jedni druge kao jednake, živeći u harmoniji i podržavajući jedni druge možemo zaštititi zajedničku bezbednost, eliminisati osnovne uzroke rata i sprečiti ponavljanje istorijskih tragedija!

Foto: Tanjug/AP photo

Drugovi i prijatelji!

Kineska nacija je velika nacija koja se ne plaši nasilja i koja je samostalna i snažna. U tim danima, suočen sa borbom na život i smrt između pravde i zla, svetlosti i tame, progresa i reakcije, kineski narod se ujedinio u mržnji i podigao u otpor, boreći se za nacionalni opstanak, nacionalno podmlađivanje i ljudsku pravdu. Danas se čovečanstvo ponovo suočava sa izborom između mira ili rata, dijaloga ili konfrontacije, obostrane koristi ili nultog iznosa. Kineski narod čvrsto stoji na pravoj strani istorije i napretka ljudske civilizacije, drži se puta mirnog razvoja i radi ruku pod ruku sa ljudima svih zemalja kako bi izgradio zajednicu sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo.

Kineska narodnooslobodilačka vojska je oduvek bila herojska sila kojoj Partija i narod mogu u potpunosti verovati. Svi oficiri i vojnici NLA moraju verno ispunjavati svoje svete dužnosti, ubrzati razvoj vojske svetske klase, odlučno čuvati nacionalni suverenitet, jedinstvo i teritorijalni integritet, pružiti stratešku podršku velikom podmlađivanju kineske nacije i dati veći doprinos svetskom miru i razvoju!

Istorija nosi prošlost, a takođe inspiriše budućnost. U ovoj novoj eri i novom putovanju, ljudi svih etničkih grupa širom zemlje moraju, pod snažnim vođstvom Komunističke partije Kine, da podržavaju marksizam-lenjinizam, misao Mao Cedunga, teoriju Deng Sjaopinga, važnu misao „Tri predstavnika“ i Naučni pogled na razvoj, u potpunosti primenjuju Misao o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru, nepokolebljivo slede put socijalizma sa kineskim karakteristikama, naslede i nose veliki duh Rata otpora protiv japanske agresije, hrabro i odlučno koračaju napred i ujedine se u nastojanju da sveobuhvatno unaprede veliki cilj izgradnje jake nacije i nacionalnog podmlađivanja kroz modernizaciju kineskog stila!

Veliko podmlađivanje kineske nacije je nezaustavljivo! Plemeniti cilj mira i razvoja za čovečanstvo će sigurno trijumfovati!", poručio je kineski predsednik.

Foto: Tanjug/AP photo

Uskoro opširnije