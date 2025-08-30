OTKRIVENO: Evo o čemu su razgovarali Toni Bler i Tramp u Beloj kući

DO sada se znalo da su bivši britanski premijer i aktuelni američki predsednik pričali o Gazi, ali kakvi su planovi razmatrani na ovom sastanku?

Bivši britanski premijer Toni Bler razgovarao je krajem sedmice o situaciji u Pojasu Gaze sa američkim predsednikom i njegovim zetom Džaredom Kušnerom, sa kojim sarađuje mesecima.

Mediji su ranije preneli da se tokom susreta u Beloj kući razmatralo kako se teritorija može obnoviti kada se završi izraelsko bombardovanje, kao i kako se njome može upravljati u budućnosti bez Hamasa.

Pored plana za "dan posle", razgovarali su i kako povećati pomoć u hrani i šta se može učiniti da se oslobode taoci koje Hamas još uvek drži, navodi "Telegraf".

Sada je otkriveno da je "ser Toni" takođe obavestio Trampa da narod Pojasa Gaze želi novo rukovodstvo i čak sanja da postane novi Dubai.

Smatra se da je bivši britanski premijer iskoristio njihov razgovor u Beloj kući da pokaže da je podrška Hamasu manja među Palestincima, objavio je "Tajms".

Takođe je, navodno, izneo svoj stav da je mirovni sporazum i dalje moguć.

Anketa koju je sproveo Blerov institut među stanovnicima Gaze u maju pokazala je da je su najprijemčiviji za model teritorije koji bi oponašao Ujedinjene Arapske Emirate.

Čak 15 odsto stanovnika Gaze reklo je da bi više volelo model sličan Turskoj, dok je 14 odsto glasalo za Singapur.

U međuvremenu, samo četiri odsto ispitanih je reklo da podržava Hamas kao jedinu figuru na vlasti, dok je 35 odsto reklo da bi želelo Palestinsku upravu.

Prelaznu međunarodnu koaliciju koja radi uz lokalnu administraciju favorizovalo je 27 odsto, dok je vlada nacionalnog jedinstva koja bi uključivala i Hamas i Fatah imala podršku 27 odsto ispitanih.

I Bler i Kušner već mesecima, navodno, rade na alternativi Hamasu.

Na sastanku su bili prisutni i ključni zvaničnici Trampovog kabineta, uključujući potpredsednika Džej Di Vensa, državnog sekretara Marka Rubija i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa.

Izvor za "Aksios" kaže da su razmatrali kako bi se upravljalo Gazom i kako da stvore "okruženje za investicije" kako bi se enklava koja je skoro potpuno razrušena - rekonstruisala.

Cilj je bio da se vidi da li se Trampu dopadaju ove ideje, kako bi ih Vitkof i Rubio onda iskoristili i realizovali, rekao je izvor.

Tramp je ranije izneo svoj plan da od palestinske enklave koja je uništena u izraelskom bombardovanju i u kojoj vlada glad, napravi "rivijeru" Bliskog istoka iz koje će prisilno iseliti palestinske građane. Tu ideju podržao je i Bler.

"Aksios" navodi i da je Trampov komentar na kraju sastanka bio: "rešite to", nakon što se saznalo da je prva dama Turske pisala njegovoj supruzi, Melaniji, moleći je za pomoć da se zaustavi umiranje dece od gladi u Gazi.

