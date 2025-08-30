OTKRIVENO: Evo o čemu su razgovarali Toni Bler i Tramp u Beloj kući
DO sada se znalo da su bivši britanski premijer i aktuelni američki predsednik pričali o Gazi, ali kakvi su planovi razmatrani na ovom sastanku?
Bivši britanski premijer Toni Bler razgovarao je krajem sedmice o situaciji u Pojasu Gaze sa američkim predsednikom i njegovim zetom Džaredom Kušnerom, sa kojim sarađuje mesecima.
Mediji su ranije preneli da se tokom susreta u Beloj kući razmatralo kako se teritorija može obnoviti kada se završi izraelsko bombardovanje, kao i kako se njome može upravljati u budućnosti bez Hamasa.
Pored plana za "dan posle", razgovarali su i kako povećati pomoć u hrani i šta se može učiniti da se oslobode taoci koje Hamas još uvek drži, navodi "Telegraf".
Sada je otkriveno da je "ser Toni" takođe obavestio Trampa da narod Pojasa Gaze želi novo rukovodstvo i čak sanja da postane novi Dubai.
Smatra se da je bivši britanski premijer iskoristio njihov razgovor u Beloj kući da pokaže da je podrška Hamasu manja među Palestincima, objavio je "Tajms".
Takođe je, navodno, izneo svoj stav da je mirovni sporazum i dalje moguć.
Anketa koju je sproveo Blerov institut među stanovnicima Gaze u maju pokazala je da je su najprijemčiviji za model teritorije koji bi oponašao Ujedinjene Arapske Emirate.
Čak 15 odsto stanovnika Gaze reklo je da bi više volelo model sličan Turskoj, dok je 14 odsto glasalo za Singapur.
U međuvremenu, samo četiri odsto ispitanih je reklo da podržava Hamas kao jedinu figuru na vlasti, dok je 35 odsto reklo da bi želelo Palestinsku upravu.
Prelaznu međunarodnu koaliciju koja radi uz lokalnu administraciju favorizovalo je 27 odsto, dok je vlada nacionalnog jedinstva koja bi uključivala i Hamas i Fatah imala podršku 27 odsto ispitanih.
I Bler i Kušner već mesecima, navodno, rade na alternativi Hamasu.
Na sastanku su bili prisutni i ključni zvaničnici Trampovog kabineta, uključujući potpredsednika Džej Di Vensa, državnog sekretara Marka Rubija i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa.
Izvor za "Aksios" kaže da su razmatrali kako bi se upravljalo Gazom i kako da stvore "okruženje za investicije" kako bi se enklava koja je skoro potpuno razrušena - rekonstruisala.
Cilj je bio da se vidi da li se Trampu dopadaju ove ideje, kako bi ih Vitkof i Rubio onda iskoristili i realizovali, rekao je izvor.
Tramp je ranije izneo svoj plan da od palestinske enklave koja je uništena u izraelskom bombardovanju i u kojoj vlada glad, napravi "rivijeru" Bliskog istoka iz koje će prisilno iseliti palestinske građane. Tu ideju podržao je i Bler.
"Aksios" navodi i da je Trampov komentar na kraju sastanka bio: "rešite to", nakon što se saznalo da je prva dama Turske pisala njegovoj supruzi, Melaniji, moleći je za pomoć da se zaustavi umiranje dece od gladi u Gazi.
(RT)
Preporučujemo
NEVEROVATNO: Tramp se posvađao sa premijerom Indije?
30. 08. 2025. u 20:50
TRAMP UKIDA 500 RADNIH MESTA: Na udaru Agencija za globalne medije i VOA
30. 08. 2025. u 21:02
BRITANSKI MEDIJI: Tramp razmatra slanje američkih privatnih vojski u Ukrajinu
30. 08. 2025. u 22:11
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
POSLE PISANjA O TRAMPOVOJ BOLESTI "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD"
"AKO SE, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana."
30. 08. 2025. u 15:35
Komentari (0)