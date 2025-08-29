"VIŠE OD 50 RANJENO, DESETINE MRTVIH, UKLJUČUĆI I DECA": Zelenski saopštio crne vesti nakon ruskog napada na Kijev

NAKON masovnog ruskog napada na Kijev u noći 28. avgusta, 23 osobe su poginule, 53 je povređeno a sudbina osam ljudi je još nepoznata, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Spasilački radovi su završeni na mestu ruskog napada na stambenu zgradu u Kijevu u Darnickom okrugu. Analiza uništenih objekata je u toku. Do sada se zna da su 22 osobe poginule samo na ovom jednom pogođenom mestu, uključujući četvoro dece. Najmlađa devojčica nije imala ni tri godine. Moje saučešće rođacima i prijateljima pokojnika", rekao je Zelenski u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Zelenski se zahvalio spasiocima, policajcima, lekarima i medicinskim sestrama, svim komunalnim i hitnim službama i svima koji su učestvovali u pomaganju ljudima.

"Rusija mora biti odgovorna za ovaj udar, kao i za sve druge udare protiv naše države, protiv našeg naroda i protiv svih svetskih napora da se ovaj rat okonča. Kada Rusija bira balistiku umesto diplomatije, nastavlja da modernizuje svoje 'šahide' za atentate i razvija interakciju sa entitetima kao što je Severna Koreja, to znači da svet mora da reaguje u skladu sa tim", naglasio je Zelenski.

On je kazao da su "potrebne snažne sankcije, snažan pritisak, snažni koraci" kako Rusija ne bi smatrala da je nekažnjiva.

"Rusija razume samo silu, a sada su potrebne demonstracije sile. Sjedinjene Države, Evropa i zemlje G20 imaju ovu silu", kazao je Zelenski.

U Kijevu je 29. avgust proglašen Danom žalosti u znak sećanja na one koji su poginuli u masovnom napadu 28. avgusta.



