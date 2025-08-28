Svet

VEST IZ SLOVAČKE: Obnovljena isporuka nafte preko „Družbe“

Марија Стевановић
Marija Stevanović

28. 08. 2025. u 09:48

ISPORUKA nafte preko cevovoda „Družba“ u Slovačku, koji je Ukrajina prošle nedelje granatirala, je obnovljena, izjavila je ministarka ekonomije te zemlje Denisa Sakova.

ВЕСТ ИЗ СЛОВАЧКЕ: Обновљена испорука нафте преко „Дружбе“

Foto AP

„Nadam se da će pumpanje ostati stabilno i da više neće biti napada na energetsku infrastrukturu“, istakla je ministarka u poruci objavljenoj na društvenim mrežama.

Prema informacijama agencije Rojters, mađarska naftna kompanija MOL potvrdila je u imejlu da su isporuke preko gasovoda nastavljene.

Oružane snage Ukrajine su prošle nedelje izvele nekoliko napada dronovima i raketama na infrastrukturu naftovoda „Družba“ na ruskoj teritoriji. Isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj su obustavljene dok se naftovod popravlja. Budimpešta i Bratislava zahtevale su od Kijeva da prekine napade i podsetile Evropsku komisiju da je preuzela obaveze da osigura energetsku bezbednost zemalja EU.

(Sputnjik)

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

