VEST IZ SLOVAČKE: Obnovljena isporuka nafte preko „Družbe“
ISPORUKA nafte preko cevovoda „Družba“ u Slovačku, koji je Ukrajina prošle nedelje granatirala, je obnovljena, izjavila je ministarka ekonomije te zemlje Denisa Sakova.
„Nadam se da će pumpanje ostati stabilno i da više neće biti napada na energetsku infrastrukturu“, istakla je ministarka u poruci objavljenoj na društvenim mrežama.
Oružane snage Ukrajine su prošle nedelje izvele nekoliko napada dronovima i raketama na infrastrukturu naftovoda „Družba“ na ruskoj teritoriji. Isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj su obustavljene dok se naftovod popravlja. Budimpešta i Bratislava zahtevale su od Kijeva da prekine napade i podsetile Evropsku komisiju da je preuzela obaveze da osigura energetsku bezbednost zemalja EU.
