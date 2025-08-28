VEST IZ SLOVAČKE: Obnovljena isporuka nafte preko „Družbe“

ISPORUKA nafte preko cevovoda „Družba“ u Slovačku, koji je Ukrajina prošle nedelje granatirala, je obnovljena, izjavila je ministarka ekonomije te zemlje Denisa Sakova.

Foto AP

„Nadam se da će pumpanje ostati stabilno i da više neće biti napada na energetsku infrastrukturu“, istakla je ministarka u poruci objavljenoj na društvenim mrežama.



Oružane snage Ukrajine su prošle nedelje izvele nekoliko napada dronovima i raketama na infrastrukturu naftovoda „Družba“ na ruskoj teritoriji. Isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj su obustavljene dok se naftovod popravlja. Budimpešta i Bratislava zahtevale su od Kijeva da prekine napade i podsetile Evropsku komisiju da je preuzela obaveze da osigura energetsku bezbednost zemalja EU.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2



