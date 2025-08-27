TRAMP ŽESTOKO UDARIO NA SOROŠA: Treba krivično da odgovara zbog podrške nasilnim protestima, nećemo dozvoliti ludacima da cepaju Ameriku
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je da bi milijarder Džordž Soroš i njegov sin, koga je nazvao "radikalnim levičarem", trebalo da budu optuženi po američkom RIKO zakonu (zakon o organizovanom kriminalu).
- Soroš, i njegov divni radikalno levičarski sin, treba da budu optuženi po RIKO zakonu zbog podrške nasilnim protestima i mnogo čega drugog širom Sjedinjenih Država. Nećemo dozvoliti ovim ludacima da i dalje cepaju Ameriku, ne dajući joj ni priliku da "diše" i "bude slobodna" - naveo je Tramp u oštroj poruci na društvenoj mreži Istina.
Tramp je dodao da su "Soroš i njegova grupa psihopata naneli veliku štetu našoj zemlji", posebno ističući njegove "lude prijatelje sa zapadne obale".
- Budite oprezni, mi vas pratimo! Hvala vam na pažnji u ovom pitanju - poručio je predsednik SAD.
