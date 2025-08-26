ZELENSKI: Turska i zemlje Zaliva mogle bi biti domaćini razgovora sa Putinom

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da bi Turska, zemlje oko Persijskog zaliva ili evropske zemlje mogle biti domaćini razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Foto: Profimedia

- Sada, ove nedelje biće kontakata sa Turskom, kontakata sa zemljama Zaliva i evropskim državama koje bi mogle biti domaćini razgovora sa Rusima - rekao je Zelenski u svom video obraćanju, prenosi Rojters.

On je kazao da će sa ukrajinske strane "stvari biti maksimalno pripremljene kako bi se okončao rat".

(Tanjug)