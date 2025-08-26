ZELENSKI: Turska i zemlje Zaliva mogle bi biti domaćini razgovora sa Putinom
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da bi Turska, zemlje oko Persijskog zaliva ili evropske zemlje mogle biti domaćini razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
- Sada, ove nedelje biće kontakata sa Turskom, kontakata sa zemljama Zaliva i evropskim državama koje bi mogle biti domaćini razgovora sa Rusima - rekao je Zelenski u svom video obraćanju, prenosi Rojters.
On je kazao da će sa ukrajinske strane "stvari biti maksimalno pripremljene kako bi se okončao rat".
(Tanjug)
Preporučujemo
"ZELENSKI JE OTVORENO PRETIO MAĐARSKOJ" Orban: To će imati dugoročne posledice
26. 08. 2025. u 08:13
ZELENSKI DOBIO KONKURENTA: Bivši ukrajinski komandant spreman za izaov - Čeka svoje vreme
25. 08. 2025. u 21:00
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)