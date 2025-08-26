Svet

ZELENSKI: Turska i zemlje Zaliva mogle bi biti domaćini razgovora sa Putinom

26. 08. 2025. u 19:14

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da bi Turska, zemlje oko Persijskog zaliva ili evropske zemlje mogle biti domaćini razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Foto: Profimedia

- Sada, ove nedelje biće kontakata sa Turskom, kontakata sa zemljama Zaliva i evropskim državama koje bi mogle biti domaćini razgovora sa Rusima - rekao je Zelenski u svom video obraćanju, prenosi Rojters.

On je kazao da će sa ukrajinske strane "stvari biti maksimalno pripremljene kako bi se okončao rat".

(Tanjug)

Fudbal
